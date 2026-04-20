La teoría, que comienza a tomar forma tras estudios publicados en revistas internacionales como Current Biology e Ibis, plantea que estas aves podrían mostrar una lateralidad —una preferencia por usar más una pata que la otra— que influye directamente en cómo construyen sus nidos.

Arquitectos condicionados por su entorno

El equipo de investigación, integrado por especialistas de Argentina y Uruguay y liderado por los biólogos Nicolás Adreani y Lucía Mentesana, analizó más de 12.500 imágenes enviadas por ciudadanos en una primera etapa del llamado “Proyecto Hornero”.

Los resultados revelaron un comportamiento llamativo: cuando el ave decide construir su nido apoyado contra una pared, un tronco o alguna estructura, la ubicación de la entrada queda condicionada por ese obstáculo. Sin embargo, lejos de aprovechar estas “ventajas” constructivas, los horneros rara vez las utilizan.

Solo el 15% de los nidos estudiados estaban adosados a algún objeto, y apenas un 3% incorporaban esa estructura como parte de la pared. Esta contradicción abrió la puerta a nuevas preguntas.

La hipótesis de la lateralidad

Los científicos proponen que podría existir una preferencia individual en cada ave: algunos horneros tenderían a construir la entrada hacia la derecha y otros hacia la izquierda. Si el entorno obliga a hacerlo en el sentido contrario, el ave podría experimentar una suerte de “conflicto” que afecta su decisión de anidar en ese lugar.

“Los resultados sugieren que el sitio de anidación interfiere con o condiciona el comportamiento de las aves”, explicaron los investigadores, quienes destacan la compleja interacción entre las capacidades cognitivas del hornero y las características físicas del entorno.

Ciencia ciudadana: el Proyecto Hornero 2.0

Para profundizar en estas incógnitas, el equipo lanzó una nueva etapa: Hornero 2.0. La iniciativa convoca a personas de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia a convertirse en observadores activos del proceso de construcción de nidos.

El objetivo ya no es solo analizar estructuras terminadas, sino seguir paso a paso la “obra”. Los participantes deben registrar avistamientos —por ejemplo, cuando un hornero transporta barro o inicia un nido— y realizar un seguimiento semanal mediante una aplicación móvil.

Además de aportar datos valiosos, quienes colaboren podrían ser reconocidos como coautores en futuras publicaciones científicas, tal como ocurrió en estudios anteriores.

Un ave cercana, aún llena de misterios

Declarado ave nacional en 1928, el hornero convive estrechamente con las personas en entornos urbanos y rurales. A pesar de esa familiaridad, muchos aspectos de su comportamiento siguen siendo desconocidos.

En un contexto de cambio climático, los investigadores también buscan entender qué factores determinan el inicio de la construcción, cuánto tiempo lleva completar un nido y cómo influyen variables como la temperatura o las lluvias.

“El hornero vive con nosotros en la ciudad, pero aún tenemos mucho que aprender de sus decisiones arquitectónicas”, concluyen Adreani y Mentesana.