Victoria.- Esta semana se confirmó que Horacio Lavandera vendrá a tocar a Victoria en el marco del inicio de la temporada 2023 del ciclo musical más importante de la ciudad: Victoria al Piano. El recital será en la Agrupación Cultural Victoria (Italia 474) el domingo 16 de abril a partir de las 20:30 y la entrada tiene un valor de 4.000 pesos. Éstas se pueden adquirir comunicándose al: 3436 – 510089 o al: 3436 – 615468.

No es la primera vez que un artista de renombre internacional viene a la ciudad gracias a este ciclo, pero sigue siendo sorprendente que lo que empezó como una movida modesta (que buscaba, poco a poco, la reparación de un instrumento) hoy logra que vengan intérpretes como Lavandera.

En el ámbito de la música académica no hace falta explicar quién es Horacio. Pero, siguiendo el espíritu popular, didáctico y descentralizador de Victoria al Piano, en esta nota vamos a contar un poco de la trayectoria del músico.

Si buscamos lo que ha dicho la prensa internacional sobre Horacio, leeremos: “Horacio, joven prodigio” (en Il Corriere Della Sera, Italia); “Esencia del romanticismo” (Süddeutsche Zeitung, Alemania); “Manos de oro de un joven prodigio” (Le Monde, Francia).

Y es que ya a los 16 ganó el III Concurso Internacional de Piano Umberto Micheli, realizado en el Teatro alla Scala de Milán, y fue premiado por la Orquesta della Scala. Desde ese momento, ha recorrido algunos de los más importantes escenarios de América, Europa y Japón, tanto en recitales como solista de prestigiosas orquestas. Ha actuado en Herkulessaal (Munich), Berliner Philharmonie (Berlín), Radio France (París), Wigmore Hall (Londres), Jordan Hall (Boston), Carnegie Hall (Nueva York), Accademia Nazionale di Santa Cecilia (Roma), Musikverein (Viena), Hamarikyu Asahi Hall (Tokio), Teatro Real (Madrid), Teatro Colón (Buenos Aires), junto a prestigiosas orquestas Mozarteum de Salzburgo, Sinfónica de Radio Televisión Española, London Chamber Players, Titular del Teatro Real, dirigido por Antonio Pappano, Bemjamin Zander, Franz-Paul Decker. Ha trabajado con los compositores Karheinz Stockhausen y Pierre Boulez, quienes han elogiado la interpretación de su música.

Además, Horacio ha sido distinguido, entre otros galardones, dos veces como “Mejor Solista Instrumental” por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, premiado por Stockhausen, Fundación Konex, Primer Palau en Barcelona; medalla del Bicenternario, Personalidad destacada de la Cultura de la C.A.B.A. También, fue declarado Huésped de Honor en Mendoza y Tierra de Fuego e Islas del Atlántico Sur, nombrado Profesor Honorario por la Universidad Nacional de Rosario y Premio Estrella de Mar 2021 a la Música Clásica.

La carrera de Horacio no se puede resumir en estas páginas. No obstante, seguramente lo anterior servirá para despertar el interés en aquellos que no lo conozcan.

Ahora bien, ¿qué ha pasado en este tiempo donde antes no había si quiera un piano en condiciones y ahora vienen los mejores pianistas del mundo? La respuesta es el ciclo musical Victoria al Piano.

“Siempre que escuché tocar a Lavandera fueron recitales memorables. Me acuerdo muy bien del impacto que me produjeron las dos veces que lo escuché en persona”, dijo Laureano Bruno, concertista e impulsor de Victoria al Piano.

“Nos preguntaban qué iba a pasar con el ciclo una vez que esté restaurado el instrumento. Yo siempre pensé que, una vez reparado, empezaba otra etapa del ciclo en donde el piano ya no iba a ser un impedimento para poder invitar a artistas de la categoría de Horacio Lavandera. Y cuando decía esto lo ponía a él como ejemplo porque me parece que es un pianista importantísimo en el mundo de la música clásica”, contó Laureano.

Además, añadió: “Siempre fue un sueño que pudiese venir Horacio. Lo contacté hace poco a través de su página de Facebook, me dieron su correo electrónico y seguimos el contacto. Le conté de qué se trataba el proyecto y me pareció una persona muy accesible. Muy rápidamente nos pudimos poner de acuerdo con todo para darle curso al concierto. Por último, dijo: “Estamos impactados por el hecho de traerlo y hacer un repaso de cómo se fue gestando el ciclo, cómo se trabajó tan modestamente en un inicio porque era una iniciativa en que nunca supimos bien en qué iba a terminar. Al principio la idea era de hacer una pequeña regulación del piano, después se apostó por el arreglo total del instrumento y, ahora, tenemos esta hermosa noticia de que va a venir a visitarnos Horacio, así que el repaso de la historia del ciclo para nosotros es sumamente satisfactorio”.