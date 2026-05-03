Crespo- Han sido días movidos para el Hogar Nuevo Amanecer, entre buenas noticias y de las otras también. Georgina Fontana, presidenta de la comisión, junto a la directora Marcela Ramos, brindaron detalles del funcionamiento en su edificio de calle Catamarca; logros alcanzados y dificultades económicas que atraviesan.

Con alegría anunciaron que se concretará un viejo anhelo como es la compra de un ascensor que permitirá mejorar la calidad de vida de sus residentes. Como contrapartida, confirmaron que la institución enfrenta una situación compleja debido a aportes nacionales atrasados.

En relación al ascensor, explicaron que la venta del equipo y su instalación completa está a cargo de la empresa ‘Elevarte’ de Paraná. La incorporación no solo facilitará la movilidad interna, sino que habilitará el uso del piso superior para actividades fundamentales.

Hasta el momento, el sector no podía ser utilizado por residentes debido a la falta de accesibilidad. “Con el ascensor, la Secretaría de Discapacidad de Nación habilitaría la planta alta para talleres. Es un sueño que se concreta. Venimos desde antes de la pandemia con esto. Cuando se hizo el traslado al nuevo edificio ya estaba la idea del ascensor, ahora se concretará”, detallaron.

La intención es inaugurarlo dentro del mes mayo, en el marco del 39° aniversario del Hogar, con un acto abierto a la comunidad.

Baile

“Ya entregamos una seña y esperamos que con el baile del 16 de mayo podamos reunir el dinero restante para que lo entreguen hacia fines de mes. Decidimos ir por un baile y no por una cena, teniendo en cuenta la situación económica vigente. Vamos por un baile con entrada módica y adentro habrá servicio de cantina con venta de empanadas, pizzas, choripanes y bebidas frías. Colocaremos tablones para comodidad de la gente”, explicaron.

Sumó que “También se arman bandejitas con cosas dulces a partir de colaboraciones de particulares y panaderías. También a partir de regalos y obsequios del comercio local haremos sorteos. Y estamos juntando publicidad, con un costo de veinte mil pesos como mínimo, a voluntad puede ser más. Se pueden contactar al Hogar o con cualquier miembro de la comisión. Estamos recorriendo comercios de Crespo y hay un montón de gente que colabora”.

Así, el baile aniversario no solo será una celebración, sino una instancia más para seguir concretando mejoras. A partir de las 20.00 en el salón de la Parroquia Ntra. Sra. del Rosario se presentarán Grupo Tentación, Nuevo Encuentro y Los Herederos. Las entradas anticipadas se venden a $10.000 y los socios pagan $8.000. En puerta el precio será superior, aunque no variará demasiado. “La idea es que en la noche podamos sumar más socios, que siempre se necesitan, pagando una cuota voluntaria”, indicaron las entrevistadas.

Para adquirirlas, pedir más información o colaborar de una u otra forma, contactarse a los teléfonos 3436237943 (Georgina) o 343 5349070 (Camila). El Hogar alberga a doce personas, distribuidos en seis mujeres y seis varones de entre 32 y 63 años, alcanzando su capacidad máxima. El edificio es moderno y está dividido en dos alas, pero el mantenimiento es costoso, con trabajos, arreglos y mejoras permanentes que se necesitan. De allí la importancia de la permanente ayuda que ofrece la comunidad.

Avances y complicaciones

Las entrevistadas destacaron la importancia de contar con habilitación total, desde el ámbito municipal hasta la órbita nacional, lo que genera un acceso a financiamiento a través de obras sociales, permitiendo cubrir salarios del personal mediante el pago por internación de los residentes.

Recientemente, recibieron la visita de representantes del PAMI, quienes evaluaron las instalaciones y otorgaron la habilitación para incorporar los residentes bajo esa cobertura, representando un nuevo ingreso económico para la institución.

Todo sucede en medio de una situación financiera delicada. Fontana y Ramos alertaron sobre demoras en los pagos provenientes del Sistema Nacional de Discapacidad. “Estamos en abril y no cobramos desde diciembre. Son muchos meses de atraso. El año pasado fueron muchos también. Es difícil sostener el funcionamiento así”, afirmaron.

Explicaron que el Hogar debe seguir afrontando gastos esenciales como salarios, alimentación y servicios. Por esa razón valoraron el acompañamiento de la comisión y la comunidad, que permiten sostener la institución en momentos críticos.

“Es una problemática que afecta a todo el sector a nivel nacional, no es un tema nuestro, pero se hace pesado. Da alivio que la gente apoya y que la comisión sostiene este trabajo. Hay muchas instituciones que a nivel nacional tuvieron que cerrar puertas, profesionales que al no percibir sueldos acordes a la función y con pagos en término renunciaron. Aquí, afortunadamente, con esfuerzo logramos sostener la estructura general sin resentir la calidad en la atención. Tratamos de tener una reserva para afrontar situaciones como la actual. No es lo ideal, pero es lo que está pasando. Hasta que no lleguen los fondos nacionales estamos paliando desde nuestro lugar. El dinero en algún momento llegará, pero mientras tanto el mes a mes hay que afrontarlo. Es fundamental estar al día, ordenados, para presentar toda la documentación que se va requiriendo, y también para mostrar una imagen de claridad a la comunidad que tanto nos apoya”, expresaron.