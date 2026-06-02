Un operativo realizado en el departamento Feliciano permitió a la Policía de Entre Ríos concretar uno de los mayores procedimientos antidrogas de la historia provincial. Como resultado, fueron secuestrados 260,87 kilogramos de cocaína de máxima pureza, distribuidos en 250 paquetes, cuyo valor en el mercado ilegal supera los 10 millones de euros.

El procedimiento fue presentado oficialmente durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; la jueza federal de Concordia, Analía Graciela Ramponi; y el jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González.

Durante su intervención, Frigerio destacó el accionar de los efectivos policiales y calificó el operativo como uno de los procedimientos terrestres más importantes registrados en la provincia en materia de narcotráfico.

“Esta droga ya no va a llegar a ningún hogar entrerriano”, expresó el mandatario, quien además valoró “el valor, el coraje y el profesionalismo” de la fuerza policial.

En ese marco, envió un mensaje a las organizaciones criminales: “En Entre Ríos no tienen lugar. Los vamos a atrapar y los vamos a meter en la cárcel”.

Controles en puntos estratégicos

El gobernador atribuyó el resultado del operativo a la política de fortalecimiento de los controles fronterizos impulsada por el Ministerio de Seguridad y Justicia.

Según explicó, se identificaron diez puntos considerados críticos dentro del territorio provincial, entre ellos la Ruta Provincial Nº 28, donde se reforzó la presencia policial y los mecanismos de vigilancia.

Asimismo, remarcó que el éxito del procedimiento fue posible gracias al trabajo coordinado entre la Policía provincial y la Justicia Federal, además de las inversiones realizadas por la actual gestión en equipamiento y capacitación.

“Estamos incorporando armas, chalecos antibalas, vehículos, conectividad y formación técnica permanente para nuestros efectivos”, sostuvo.

Más de 2.700 procedimientos por narcomenudeo

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, señaló que uno de los principales objetivos de la gestión es mantener un estricto control sobre las fronteras provinciales.

El funcionario destacó especialmente el desempeño de los efectivos que participaron del procedimiento y recordó que fueron reconocidos por las autoridades.

“Es importante valorar el gran trabajo que hicieron estos policías en favor de nuestra sociedad”, manifestó.

Además, brindó estadísticas sobre la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo en la provincia. Desde 2023, se concretaron más de 2.700 procedimientos vinculados al narcomenudeo y otros 29 relacionados con causas de narcotráfico, con un saldo superior a 5.300 personas detenidas.

La investigación continúa

La jueza federal Analía Graciela Ramponi evitó brindar detalles específicos sobre la investigación al considerar que aún se encuentra en pleno desarrollo.

No obstante, confirmó que se ordenaron diversas medidas probatorias, incluyendo allanamientos realizados en Corrientes y Rosario vinculados al entorno del detenido identificado como Fiordelino.

Como resultado de esos procedimientos complementarios se secuestraron armas de fuego, balanzas de precisión, más estupefacientes, documentación considerada de interés para la causa y cerca de 1,5 millones de pesos en efectivo. Además, se produjo una nueva detención.

De la presentación también participaron la senadora provincial por el departamento Feliciano, Gladys Domínguez, y la diputada provincial María Elena Romero.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, mientras las autoridades provinciales destacan el procedimiento como un nuevo avance en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico en Entre Ríos.