Actual jugador del club Los Lobos y parte de la Selección Argentina de Amputados, Villanueva compartió una entrevista íntima y profunda en la que habló de esfuerzo, constancia y resiliencia.

El fútbol como motor de vida

“Hoy estoy 100% enfocado en el fútbol”, resumió Alan al comenzar la charla. Su presente deportivo lo encuentra disputando la Liga Nacional de fútbol para amputados, un torneo que reúne equipos de distintas provincias como Misiones, Chaco, Corrientes, Buenos Aires, Tucumán, Rosario y Córdoba.

Lejos de ser un camino sencillo, explicó que la disciplina requiere compromiso y paciencia: “Muchos quieren resultados rápidos, pero esto lleva tiempo. Hay que entrenar, insistir y estar preparado para cuando llegue la oportunidad”.

La resiliencia como punto de quiebre

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando relató el impacto de la amputación en su vida. Lejos de quedarse en la adversidad, Villanueva describió ese episodio como un punto de inflexión que lo fortaleció: “Después de la amputación viví más que antes. Me enfoqué en lo que quería y empecé a trabajar para lograrlo”.

El proceso no estuvo exento de dificultades. Hubo momentos de angustia y replanteos profundos, pero también una decisión clave: levantarse y seguir. “Si no te movés vos, no te va a mover nadie”, expresó, recordando el instante en que decidió cambiar su rumbo.

De Crespo al seleccionado nacional

La oportunidad de vestir la camiseta nacional llegó casi sin aviso. Un llamado inesperado lo convocó a una práctica, y desde allí inició su camino en la selección. Su primera experiencia internacional fue en una eliminatoria sudamericana disputada en Brasil, donde Argentina quedó a las puertas de la clasificación al Mundial.

“Tenés que estar listo siempre, porque la oportunidad llega cuando menos lo esperás”, reflexionó. Hoy, su objetivo es superarse constantemente: “Compito conmigo mismo, para ser mejor que ayer”.

Humildad y aprendizaje constante

A pesar de los logros, Villanueva se muestra distante de la idea de ser un referente. Prefiere definirse como alguien en construcción, enfocado en mejorar día a día. “Soy Alan y sigo siendo Alan”, dijo, con una naturalidad que refleja su personalidad.

Sin embargo, su historia inspira. No solo desde lo deportivo, sino también desde lo humano. Su mensaje gira en torno a la constancia, el trabajo y la importancia de escuchar, aprender y seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

Una historia que trasciende el deporte

La entrevista dejó en claro que, más allá de los resultados, el verdadero logro de Alan Villanueva está en su transformación personal. Con el apoyo de su familia, el fútbol y su propia determinación, logró resignificar su historia y proyectarse hacia el futuro.

“Hoy me siento feliz, vivo y con ganas”, resumió.