La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) informó que los hinchas argentinos se ubicaron entre los cinco países que más solicitudes de entradas realizaron para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, con cerca de 101 mil pedidos para presenciar alguno de los partidos del certamen.

De acuerdo a los datos oficiales, los simpatizantes argentinos solicitaron aproximadamente 101.056 entradas y ocuparon el quinto lugar en el ranking global de demanda de tickets para el Mundial, que contará con un total de 104 encuentros. La cifra los dejó apenas por detrás de Brasil, cuyos hinchas registraron 101.576 solicitudes.

El ranking es encabezado por Colombia, con 367.376 pedidos de entradas, seguida por Inglaterra, con 140.291, y Alemania, con 138.246. La estadística difundida por la FIFA no incluye a los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

La tercera etapa de venta de entradas se habilitó el pasado jueves, una vez confirmado el cronograma oficial de la competencia. El Mundial 2026 comenzará el 11 de junio de ese año, con el partido inaugural que se disputará en el estadio Azteca, en México, entre el seleccionado local y Sudáfrica.

El alto número de solicitudes por parte del público argentino vuelve a reflejar la expectativa y el interés que genera la Selección campeona del mundo, de cara a una cita histórica que será la primera en contar con 48 selecciones y desarrollarse de manera conjunta en tres países.

Desde la FIFA recordaron que las solicitudes no garantizan la obtención de entradas, ya que la asignación final dependerá de los sorteos y de la disponibilidad de localidades para cada uno de los encuentros.