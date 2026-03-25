La letrada, quien fue presidenta del Concejo Deliberante entre 2015 y 2019 y actualmente es referente del PRO local, ya había planteado en febrero la necesidad de que la elección del magistrado se realice mediante un mecanismo participativo y acorde a los lineamientos del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. En ese momento, solicitó formalmente que se convoque a profesionales de la abogacía de la ciudad para que puedan postularse.

Sin embargo, tras la aprobación de la terna el pasado 18 de marzo de 2026, Hildermann manifestó su rechazo al proceso llevado adelante por el cuerpo legislativo local. Según señaló, “jamás hubo una convocatoria de inscripción” para los abogados de Crespo, y sostuvo que la selección “debe surgir de un concurso transparente y público donde se elijan a las personas más idóneas”.

En ese sentido, la abogada remarcó que la Constitución Nacional establece que los cargos públicos deben cubrirse mediante concursos, y recordó que había propuesto un mecanismo que incluía la presentación de antecedentes y entrevistas públicas a los postulantes, siguiendo el modelo del Consejo de la Magistratura.

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Crítica al procedimiento

Hildermann cuestionó con dureza la forma en que se definió la terna, al afirmar que fue aprobada “entre gallos y medianoche” y “sin convocatoria previa”. Asimismo, consideró que el cargo de juez de Paz con competencia en materia de familia tiene un nivel de responsabilidad equiparable al de un juez de Primera Instancia, por lo que su designación debería ajustarse a procedimientos más rigurosos.

La letrada también expresó una postura personal respecto a lo ocurrido. Indicó que cuenta con 16 años de ejercicio profesional y que posee una discapacidad física del 77%, por lo cual se traslada en silla de ruedas. En ese marco, señaló que tenía la intención de participar del proceso de selección, pero que no tuvo la posibilidad de inscribirse.

“Esta iba a ser la primera vez que una persona con discapacidad, idónea y con experiencia en la profesión tenía el deseo de ocupar un lugar en la justicia, y ni siquiera se permitió la inscripción”, afirmó.

Además, calificó el procedimiento como “poco transparente, ilegal y discriminatorio”, y sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar igualdad de oportunidades, algo que —según expresó— “en Crespo no se respeta”.

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Presentación judicial

Como consecuencia de la situación, Hildermann informó que presentó un recurso de amparo ante la Justicia. A través de esta acción, solicita que se declare la inconstitucionalidad, ilegitimidad y nulidad del procedimiento de conformación de la terna.

Asimismo, pidió que se convoque de manera pública a todos los aspirantes interesados en el cargo y que se dé intervención al Consejo de la Magistratura de Entre Ríos, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y respetuoso de los derechos de los postulantes.

Finalmente, la abogada convocó a la comunidad a reflexionar sobre la importancia de fortalecer las instituciones y promover mecanismos de selección abiertos y participativos en el ámbito judicial.