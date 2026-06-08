Hernández- Todos los días alguien, en algún lugar, necesita sangre para recuperar su salud. Donar sangre es solidaridad. El Registro de Donantes Voluntarios de Sangre es un Banco de Datos sistematizado de potenciales donantes voluntarios de sangre, que funcionará a requerimiento de la autoridad competente y particulares interesados, y cuyos beneficiarios serán todos los habitantes de la localidad.

El proyecto fue presentado por el Bloque Creer «Frente de Todos», votado sobre tablas el mismo día de su presentación en la sesión del Honorable Concejo Deliberante y se aprobó de forma unánime.

La inscripción es personal, voluntaria y gratuita; con fines exclusivamente terapéuticos, sin intermediación comercial ni lucro alguno.

El donante que haya manifestado su voluntad de donar sangre puede, en cualquier oportunidad, expresar su imposibilidad o deseo de no donar sangre en determinada circunstancia así como también revocar su decisión de permanecer inscripto/a en el registro sin exigencia de formalidad alguna.

El Registro corresponde al cumplimiento de la Ordenanza 857/20 «Registro de dadores voluntarios de sangre» de cualquier grupo y factor.

Por qué elegir ser donante

La donación de sangre es un acto altruista para el que no hay que tener condiciones excepcionales, únicamente la conciencia de que es necesaria para alguien (o para nosotros mismos ya que 9 de cada 10 personas la necesitarán en algún momento de su vida) y las ganas de dedicarle apenas media hora. Cualquier persona con buen estado de salud, mayor de 18 años y menor de 65, y que pese más de 50 kg. puede donar sangre.

Sólo el haber padecido determinadas enfermedades (hepatitis, sida, paludismo, tumores y otras), haber estado enfermo en los días previos a la donación o haber tomado algunos medicamentos, hacen que una persona no sea candidato a donar en un momento determinado.

En cualquier caso, el personal de salud que hace las colectas de sangre, hará unas pruebas y algunas preguntas para saber si el donante estás en condiciones de realizar la donación. Hay que remarcar también que la donación de sangre es un proceso seguro que se realiza bajo la responsabilidad de un equipo médico. Todo el material que se usa es estéril y de un solo uso. Es imposible la transmisión de ningún tipo de enfermedad durante este proceso. El reconocimiento previo asegura que el donante cumple con todos los requisitos y que la donación no supondrá para él ningún riesgo.