El intendente de Hernández, Luis Gaioli, participó de la firma del Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca para la Urbanización y Desarrollo de Gobiernos Locales, una iniciativa que forma parte del Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas y que busca fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, organismos provinciales e instituciones académicas.

El acuerdo tiene como objetivo promover herramientas de planificación territorial, impulsar el desarrollo urbano sostenible y generar ámbitos de cooperación e intercambio de experiencias entre las distintas localidades de la provincia.

Desde el municipio destacaron que la participación en este tipo de programas permite acceder a instancias de capacitación, asistencia técnica y articulación institucional para abordar desafíos vinculados al crecimiento de las ciudades y comunas entrerrianas.

La iniciativa reúne a diferentes actores del ámbito público y académico con la finalidad de construir estrategias comunes que favorezcan un desarrollo ordenado de los centros urbanos, atendiendo las necesidades actuales y futuras de cada comunidad.

En ese marco, Hernández se incorpora a un esquema de trabajo colaborativo orientado a fortalecer las capacidades de gestión local y a generar proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

El Programa Sistema de Ciudades Entrerrianas apunta a consolidar una red de gobiernos locales que compartan experiencias, intercambien conocimientos y desarrollen políticas públicas vinculadas al ordenamiento territorial, la infraestructura y el crecimiento sostenible de las localidades de la provincia.