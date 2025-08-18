Este domingo 17 de agosto, la Municipalidad de Hernández llevó adelante un acto solemne en conmemoración del 175° aniversario del paso a la inmortalidad del General José de San Martín, Padre de la Patria y Libertador de América.

La ceremonia se desarrolló con la participación de las banderas de ceremonia de instituciones educativas locales, el presidente municipal Luis Gaioli, la viceintendenta Lic. Claudia Morales, funcionarios municipales, representantes de la comisaría local, bomberos voluntarios y referentes de diversas instituciones de la comunidad.

El acto comenzó con la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, seguido de un minuto de silencio en memoria del Libertador. A continuación, el presidente municipal, acompañado por una representante de la comisaría, depositó una ofrenda floral al pie del busto de San Martín.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la concejala Lorena Zapata, quien destacó la figura del prócer y su vigencia como ejemplo de valores para la sociedad actual. Tras ello, los presentes entonaron la Marcha de San Lorenzo y se procedió al retiro de la bandera.

Como cierre, desde el Taller Municipal de Instrumentos, el profesor Jorge Casco junto al niño Virkam ofrecieron un sentido homenaje musical en honor al Padre de la Patria, que fue recibido con un respetuoso aplauso de la comunidad.