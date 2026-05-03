En un contexto de caída de la recaudación y persistente inflación, el jefe comunal reconoció que la administración evalúa decisiones de alto impacto para sostener su funcionamiento. “Estamos empezando a ver la posibilidad de vender algunos activos, vender terrenos de propiedad municipal para recaudar fondos y poder hacer frente al pago del medio aguinaldo”, afirmó.

Municipios en tensión financiera

Gaioli explicó que la crisis se profundiza por el desfasaje entre ingresos y gastos. Según detalló, los recursos provenientes de la coparticipación se mantienen en niveles similares a los del año pasado, mientras que los costos de servicios y combustibles registraron fuertes incrementos.

La situación también golpea a instituciones clave. En su rol como presidente del cuartel de bomberos local, el intendente denunció deudas correspondientes al Plan Provincial de Manejo del Fuego y demoras en el envío de subsidios tanto nacionales como provinciales. Esto obliga a la entidad a sostenerse, en gran medida, gracias al aporte solidario de vecinos y empresas.

Crece la demanda social

El impacto social de la crisis es otro de los puntos más preocupantes. Gaioli señaló un incremento sostenido en la demanda de asistencia, especialmente en alimentos y medicamentos, que ya no se limita a sectores vulnerables sino que alcanza a trabajadores formales que no logran cubrir sus necesidades básicas.

En este escenario, la obra pública quedó relegada frente a prioridades más urgentes, como el pago de salarios y el mantenimiento de los servicios esenciales. “Le hemos pedido al gobernador que reparta en partes iguales, más allá de los signos políticos, los Aportes del Tesoro Nacional que llegan a la provincia”, subrayó.

Proyección política y respaldo a Kicillof

De cara al futuro político, y ante la imposibilidad de renovar su mandato, Gaioli confirmó que existe consenso entre intendentes para que continúe su carrera en el ámbito legislativo.

En relación con la interna del Partido Justicialista, el jefe comunal llamó a priorizar la unidad por sobre las diferencias internas con el objetivo de recuperar competitividad electoral.

A nivel nacional, expresó su respaldo a Axel Kicillof como figura central del espacio. “Adherimos a su candidatura porque es quien tiene mayor caudal electoral y está enfrentando un contexto adverso de forma estoica”, sostuvo.

Con un panorama económico complejo y tensiones crecientes en lo social, el intendente de Hernández puso en evidencia los desafíos que enfrentan los gobiernos locales en la actual coyuntura, mientras el escenario político comienza a reconfigurarse de cara a los próximos años.