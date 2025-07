El próximo 24 de julio, la Selección Argentina Sub-19 de vóley masculino debutará en el Mundial de la categoría que se disputará en Uzbekistán. Y entre los nombres que vestirán la celeste y blanca, uno resuena con especial orgullo en Entre Ríos: Henry Sinner, el joven oriundo de General Ramírez, será el capitán del equipo nacional.

Argentina compartirá la fase de grupos con los seleccionados de Uzbekistán, Puerto Rico, Turquía, Bélgica y Pakistán, en un certamen que promete gran nivel competitivo y en el que el conjunto nacional buscará dejar su huella.

Sinner no es un desconocido para la camiseta argentina. Ya en 2023 fue capitán de la Selección U17, con la que alcanzó el subcampeonato mundial y se consagró campeón sudamericano. Ahora, con mayor experiencia, vuelve a liderar un plantel lleno de expectativas. “Muy contento por esta nueva citación. Estos torneos internacionales te llenan mucho y poder representar a la celeste y blanca es lo más grande para cualquier deportista”, expresó con emoción el ramirense.

El joven entrerriano también habló sobre los desafíos que implica competir contra selecciones europeas: “Tienen más posibilidades de crecimiento, pero nosotros vamos a plantarnos con lo nuestro. Muchos equipos tienen una gran altura, incluso más de 2.10 metros. Nosotros también tenemos chicos de dos metros, pero lo que más nos destaca es la defensa y el espíritu aguerrido. No damos una pelota por perdida”.

En esa línea, Sinner resaltó una diferencia clave: “En partidos picantes, el argentino muestra los dientes. Tenemos otras armas, pero con las nuestras podemos hacer un gran papel”.

A nivel personal, el capitán aseguró estar en un excelente momento deportivo. Agradeció a sus entrenadores, como Andrea Lupi (Colegio San Miguel de Nogoyá), Adrián Gayoso y Mateo Barsi (Selección Provincial), y al cuerpo técnico de la Selección Argentina, por acompañar su evolución.

Pero sobre todo, destacó la importancia del grupo: “El vóley no se juega solo. Cada jugador me hace crecer, y siempre trato de ser el mejor compañero posible. Me enseñaron a mantener la humildad, y eso es lo más importante para mí”.