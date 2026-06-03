La nave espacial Mars 2020 de la NASA con el rover Perseverance y el Helicóptero Ingenuity Mars de la NASA llegó a la superficie del planeta Marte a las 3:55 pm del jueves 18 de febrero de 2021 y se convirtió en un hito en la era espacial. La sede de transmisiones de la agencia espacial estadounidense rompió en aplausos.

“¡Hemos llegado!”, Perseverance llegó a Marte, comentó en público el director de vuelo de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, cerca de Los Ángeles. La agencia escribió en un tuit: «Aterrizaje confirmado. El #CountdownToMars está completo, pero la misión apenas comienza».

«Este aterrizaje es uno de esos momentos cruciales para la NASA, los Estados Unidos y la exploración espacial a nivel mundial, cuando sabemos que estamos en la cúspide del descubrimiento y afilamos nuestros lápices, por así decirlo, para reescribir los libros de texto», dijo con emoción Steve Jurczyk, administrador interino de la NASA.

El caso del Perseverance, según la agencia espacial estadounidense es el robot más perfecto que jamás ha participado en una misión en el espacio y recorrió más de 480 millones de kilómetros para llegar a Marte. La misión busca restos de vida antigua microbiana en el también llamado Planeta rojo.

El equipo de ingenieros de la NASA comentó en “Juntos perseveramos”, como han titulado el programa de actividades realizadas de la transmisión en vivo, que la espera de minutos antes del amartizaje se conoce como los «siete minutos de terror». Hay un retraso de tiempo entre en la comunicación con la Tierra, de ahí el nerviosismo.

Los científicos tienen que otras dos misiones en lo adelante vayan a Marte para recuperar las muestras colectadas por el Perseverance y las devuelvan a la NASA en un período de 10 años.

En la transmisión realizada se pudo observar una simulación de como la nave se despegaba del rover y lo dejaba en el lugar indicado.

Como detalle curioso, la NASA informó que ya es una costumbre de los especialistas en el centro de lanzamiento comer maní mientras realizan las delicadas operaciones y esto lo han tomado como un signo de “buena suerte” para las más riesgosas misiones.

Los ingenieros están analizando los datos que fluyen desde la nave espacial, informó la NASA en su blog y agregó que ofrecerán una sesión informativa el mismo jueves cerca de las 5:30 p.m. hora del este.