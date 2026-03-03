En una entrevista brindada en el programa Crespo en Vivo que se emite por la señal de FM Boing 93.7 y en streaming a través de la web de Paralelo 32, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Crespo, Héctor Weber, confirmó que ya está abierta la inscripción para aspirantes a bomberos voluntarios y brindó detalles sobre la formación, la actualidad institucional y los desafíos que enfrenta el sistema.

Inscripción abierta hasta el 20 de marzo

“Ya está abierta la inscripción para aspirantes a bomberos voluntarios”, anunció Weber, e indicó que los interesados deben acercarse al cuartel para retirar la planilla correspondiente.

Entre los requisitos se estableció una franja etaria de 18 a 40 años, estudios secundarios completos y certificado de antecedentes penales. “Son requisitos que nos impone la ley provincial de bomberos, que fue actualizada, así que ahora todo tiene que pasar por ese marco legal”, explicó.

Las clases comenzarán en abril y la capacitación tendrá una duración aproximada de un año. “Arrancamos con lo teórico y después se suman las prácticas. Es una noche por semana, dos o tres horas, tratando de no interferir con las actividades laborales de cada aspirante”, detalló.

Si el proceso se cumple satisfactoriamente, el juramento podría concretarse en abril del próximo año: “Siempre tratamos de hacerlo en el aniversario de la ciudad o del cuartel. Es un momento muy especial”.

Un camino que no todos completan

Actualmente, el cuerpo activo cuenta con unos 30 bomberos, entre ellos nueve mujeres. Sin embargo, no todos los aspirantes llegan al final del proceso.

“En la primera charla suelen comenzar más de veinte, pero al juramento llegan cinco o seis. La actividad no es para cualquiera”, reconoció.

Y profundizó: “Todo el mundo quiere ser bombero desde chico, pero cuando empiezan a ver lo que es la práctica y la actividad general, ahí muchos se dan cuenta de que no están preparados para ciertas situaciones”.

El impacto emocional y el acompañamiento

Weber remarcó la importancia del apoyo psicológico dentro de la institución: “Es un trabajo muy delicado. En el momento de la emergencia uno está con la adrenalina alta, pero después, en el post accidente, empiezan a aparecer otras cuestiones”.

En ese sentido, destacó la labor profesional de Luciana Pach: “Hace años que viene trabajando con la institución y cumple una función clave en el acompañamiento emocional del personal”.

También explicó que, tras la formación básica, los bomberos pueden inclinarse por distintas especialidades: “Después del segundo año ya podés empezar a cursar dentro de alguna brigada que te interese más, como forestal o rescate, pero hay conocimientos que todos tienen que manejar sí o sí”.

Obras y nuevas unidades en planificación

En cuanto a la infraestructura, el presidente informó que están avanzando en mejoras edilicias: “Estamos trabajando en la sala de capacitación y en la incorporación de nuevos portones. Ya está todo pago, ahora dependemos del clima para poder avanzar”.

Además, adelantó que proyectan incorporar nuevas unidades móviles: “La actualización del equipamiento no se frena. Es parte de una planificación que tenemos para seguir modernizando el cuartel”.

Cómo se financian los bomberos

Weber fue enfático al explicar el origen de los fondos: “Todos los aportes que recibe bomberos voluntarios vienen de la comunidad. El gobierno es el ente regulador, pero el dinero nos pertenece por ley”.

Detalló que en Entre Ríos una parte proviene del impuesto inmobiliario y, a nivel nacional, del cinco por mil de los seguros automotores y de vivienda.

“No es un beneficio ni una propaganda. Es algo que está establecido por la ley 25.054 y que corresponde a todos los cuarteles que cumplen con la normativa”, subrayó.

Vocación y gratitud

Al momento de definir qué es lo más valioso de la tarea, Weber no dudó:

“El compromiso con la sociedad y el agradecimiento de la gente. Eso es lo más grandioso de ser bombero”.

Y cerró con una reflexión que resume el espíritu de la institución: “Hoy no paramos prácticamente. A veces nos faltan horas en el día, pero seguimos activos porque entendemos que es un servicio fundamental para la comunidad”.

La convocatoria permanece abierta hasta el 20 de marzo, ofreciendo una nueva oportunidad para que vecinos de Crespo se sumen a una vocación solidaria que, como afirmó Weber, se sostiene en el compromiso y el reconocimiento de toda la sociedad.