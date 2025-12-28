Crespo.- El Concejo Deliberante aprobó en la sesión del miércoles 10 de diciembre una ordenanza que creó un espacio verde permanente y le impuso el nombre “Héctor Mario Seri” a la plazoleta ubicada en calle De los Constituyentes Nº308. La nominación recuerda al primer intendente de la democracia recuperada en 1983.

En los considerandos se subraya que los vecinos del ‘Complejo habitacional Arturo Illia’ y otros, a través de una nota enviada a la Municipalidad expresaron el anhelo de que ese espacio verde conmemore la personalidad de Héctor Seri. “Este pedido viene a reconocer la destacada trayectoria y el invaluable legado de quien fuera un referente indiscutido de la vida política, institucional y social de Crespo”, señala la norma aprobada.

Biografía de Seri

“Héctor Mario Seri, de profesión escribano, dedico su vida al servicio público y al desarrollo de nuestra comunidad. Fue profesor de derecho en el Instituto Comercial Crespo desde su fundación en 1956, ocupó cargos de gran responsabilidad entre ellos presidente Municipal, en dos períodos y senador provincial, ejerciendo la presidencia del Bloque de la UCR hasta su fallecimiento”, destacó la ordenanza. Se recordó que durante su segunda gestión como presidente Municipal (1983-1987), se llevaron a cabo obras de enorme impacto para la ciudad, como el reasfaltado completo de la trama urbana; extensión de redes de agua potable y cloacas; mejoras en el sistema lumínico, canalización del arroyo de calle presidente Perón, eliminando inundaciones en barrio Azul, construcción de 10 mil metros de veredas comunitarias; creación del Centro Comunitario “ Salustiano Minguillón”, creación y desarrollo del Parque Industrial y radicación de la primera industria (Santa Isabel); fundación de IMEFAA; planes de ampliación de viviendas con participación vecinal; construcción del complejo de viviendas sociales “Arturo Ilia” en Barrio Guadalupe, con diseño y recursos propios del municipio. Se recordó el compromiso de Seri con los sectores más postergados, como el Barrio Guadalupe, que “marcó un antes y un después en la inclusión urbana y social. Gracias a su sensibilidad y visión ejecutiva, muchos vecinos comenzaron a vivir con dignidad”.