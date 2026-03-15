En una entrevista realizada por el periodista Luis Jacobi, el empresario crespense Héctor Motta se refirió a la creación de la Cátedra Héctor Motta, una iniciativa académica impulsada por la Universidad de Salamanca (España). También la Universidad Adventista del Plata, con sede en Villa Libertador San Martín (ER), actualizó el nombre de su Cátedra Libre Emprendedurismo, llamándola “Héctor Motta: emprendimiento, innovación y sustentabilidad”. Estará bajo la dirección del catedrático de emprendimiento José Carlos Sánchez.

El espacio de formación estará orientado al estudio del liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad ambiental, y contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales a lo largo de 2026.

Jacobi introdujo la entrevista recordando la extensa trayectoria de Motta, destacando su perfil como empresario, visionario y promotor del desarrollo regional. El periodista y escritor señaló que el currículum del entrerriano ocupa cinco páginas en el libro biográfico de su autoría (‘Héctor Motta, historia de un emprendedor nato’), producto de sus emprendimientos productivos, su participación en iniciativas solidarias y su permanente interés por la educación, la cultura y la innovación.

Motta es Máster en Innovación y Desarrollo Emprendedor por la Universidad de Salamanca, título que obtuvo a los 79 años en la Escuela de Mayores de esa institución. Además, en 2022 fue distinguido como Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Entre Ríos, en reconocimiento a su aporte al desarrollo productivo, social y económico de la provincia.

Proyección internacional

Durante la conversación, centrada en las dos cátedras que llevarán su nombre, Motta explicó que la propuesta surgió desde la propia Universidad de Salamanca a fines de 2025. “Cuando el director de la universidad (J.C.Sánchez) tomó contacto conmigo y me comentó que el Consejo Superior estaba considerando crear una cátedra vinculada al mundo empresarial, con mi nombre, sentí una gran responsabilidad”, expresó.

La cátedra funcionará bajo la sigla CIDES (Cátedra Internacional de Estudios) y abordará temas vinculados al liderazgo, la innovación, el desarrollo emprendedor y la sostenibilidad ambiental. Según explicó Motta, el objetivo principal será generar espacios de análisis y formación para emprendedores, estudiantes y profesionales.

“El liderazgo hoy es un bien escaso en la sociedad. Por eso queremos trabajar sobre cómo formar dirigentes capaces de conducir procesos de innovación y desarrollo en un mundo que cambia a gran velocidad”, afirmó.

Invitado en 2024 para pronunciar el discurso de cierre del Congreso Internacional de AFIDE en Roma, Italia, en su calidad de “presidente honorario”, habló de los inconvenientes que tiene la humanidad para cuidar un bien tan preciado como el ambiente. Y que no debemos dudar ni escatimar esfuerzos para que realmente encontremos razonamientos adecuados como para hacer las correcciones en tiempo y forma. Y crear más que nada, conciencia. “Si creamos conciencia creo que estamos ganando un 40% de la batalla. El resto habrá que implementarlo”.

Formación, debate y conciencia ambiental

La cátedra consistirá en 8 a 10 clases magistrales, conferencias y espacios de debate, con la participación de especialistas invitados. La propuesta tendrá modalidad mixta, permitiendo tanto la asistencia presencial como la participación a distancia desde cualquier lugar del mundo.

Uno de los ejes centrales de la misma será el cuidado del ambiente, un tema que Motta considera fundamental dentro del desarrollo empresarial. “El emprendedorismo no puede limitarse a producir o innovar. También debemos medir el impacto que nuestras acciones generan en el ambiente y actuar con responsabilidad”, sostuvo el empresario, fundador de Grupo Motta.

En ese sentido, señaló que el desafío consiste en generar conciencia sobre el uso de recursos naturales, el manejo de residuos y el impacto de las actividades humanas en los ecosistemas.

AFIDE y AFIDER

La iniciativa se vincula además con la actividad que Motta desarrolla dentro de AFIDE (Asociación Internacional para el Fomento del Emprendimiento), organización de la que es presidente honorario. En 2024 fue uno de los impulsores del Congreso Internacional de AFIDE realizado en Paraná, un evento que habitualmente se desarrolla en capitales del mundo y que en esa ocasión tuvo sede en Entre Ríos. A partir de esa experiencia surgió AFIDER, una organización provincial destinada a promover el emprendedorismo y acompañar proyectos innovadores de jóvenes entrerrianos.

Entre las actividades impulsadas por esta iniciativa se destaca la Semana del Emprendedorismo, donde se presentaron decenas de proyectos y algunos de ellos fueron seleccionados para participar en encuentros internacionales, como el congreso de AFIDE realizado en Roma en 2025.

“Queremos que Entre Ríos sea reconocida como una provincia de emprendedores y que los jóvenes pierdan el miedo a desarrollar sus ideas”, expresó.

Participación de especialistas

La Universidad de Salamanca es la más antigua de España y del mundo hispánico, fundada en 1218 por Alfonso IX de León, consolidándose como una de las primeras de Europa. Las dos cátedras Héctor Motta contarán con la participación de docentes designados por las universidades organizadoras (Salamanca en España y UAP en Argentina), además de invitados especiales propuestos por Motta. Entre ellos mencionó al experto español David García Páez, especialista en bioseguridad e investigación sobre calidad del agua; al ingeniero agrónomo Sergio Mario Wallman; al presidente de la Cámara del Software de Argentina, Sergio Candelo; al economista Octavio Gaspar; y a Cristian Martin, gerente de YPF Solar.

Un proyecto educativo con visión de futuro

Las actividades comenzarán en abril de 2026 y se extenderán hasta noviembre, con una serie de encuentros académicos que se renovarán cada dos años. Para Motta, la creación de esta cátedra representa tanto un reconocimiento como un desafío. “Lo tomo como un regalo de Dios, pero también como un compromiso. Queremos que sea un espacio de crecimiento donde se investigue, se discuta y se compartan conocimientos que ayuden a construir un futuro mejor”, afirmó.

El empresario concluyó subrayando la importancia de la educación permanente como motor del desarrollo personal y social. “La educación jamás termina. Desde la familia hasta la universidad, el ser humano se forma durante toda su vida. Y cuanto más preparados estemos, mayores serán nuestras posibilidades de contribuir al bienestar de la sociedad”, concluyó