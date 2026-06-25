El empresario Héctor Motta, integrante de la organización Entre Ríos 2050, expresó su satisfacción por el inicio de las obras que permitirán completar el acceso sureste de Paraná y habilitar la conexión entre la Ruta Nacional 12 y la Circunvalación de la ciudad.

En declaraciones a Paralelo 32, Motta señaló que, junto a Alcides Balla, participó de la recorrida encabezada por la intendenta Rosario Romero junto a la empresa encargada de la pavimentación, donde pudieron observar la colocación del primer kilómetro de asfalto.

"Desde Entre Ríos 2050 debemos celebrar con emoción el inicio de esta obra tan esperada y tan reclamada por quienes vivimos en el departamento Paraná y, especialmente, por los vecinos de la Ruta 12", afirmó.

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El empresario destacó que el nuevo corredor mejorará significativamente la conectividad y permitirá reducir tiempos de viaje. "Nos dará una conexión segura, con acortamiento de distancias y una circulación sin interferir con calles urbanas, ya que la traza está totalmente elevada", explicó.

Asimismo, indicó que la nueva avenida permitirá transitar a una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora, facilitando que en pocos minutos los vehículos puedan vincular la Ruta 12 con el anillo de Circunvalación de Paraná.

Finalmente, Motta felicitó a la gestión de la intendenta Rosario Romero por haber puesto en marcha la obra y expresó su deseo de que los trabajos avancen según lo previsto. "Hacemos votos para que realmente pueda estar terminada hacia fines de este año", concluyó.