Tras su reciente participación en el certamen Miss Caribe Universo Entre Ríos, desarrollado en la localidad de San Justo, cercana a Concepción del Uruguay, la modelo destacó el balance positivo de la experiencia, donde si bien no obtuvo la corona, logró un reconocimiento especial.

Un premio que marca identidad

Exner fue distinguida con el premio a la simpatía, un logro que valoró especialmente por representar su esencia personal.

“Estoy muy contenta y orgullosa porque es algo que me caracteriza. Son valores que forman parte de mi persona y lo pude transmitir”, expresó durante la entrevista. Además, remarcó su objetivo de dejar una huella en quienes la conocen: “La idea es que el día de mañana me recuerden por lo que pude transmitir”.

El salto hacia Miss Universo Entre Ríos

Lejos de detenerse, la crespense ya se prepara para un nuevo desafío de mayor alcance: su participación en el certamen de Miss Universo Entre Ríos, una instancia de mayor visibilidad dentro del circuito de concursos de belleza.

En ese camino, Exner reconoció la referencia que representa Aldana Mazet, quien dejó “la vara muy alta” tras su destacada proyección internacional.

La competencia tendrá como sede nuevamente a Concepción del Uruguay. Allí, el 28 y 29 de marzo se desarrollarán actividades previas como producciones fotográficas, mientras que la gala final y elección se realizará el domingo 13 de abril.

Preparación y crecimiento personal

Con casi diez años de experiencia en el modelaje, aunque con una incursión reciente en el mundo de los certámenes, Exner decidió apostar de lleno a esta oportunidad.

“Es todo muy reciente, pero decidí ir por todo”, afirmó. En ese sentido, destacó la importancia de no dejar pasar oportunidades y aprovechar el momento para ganar visibilidad y გამოცდილ.

Su preparación incluye entrenamiento físico enfocado en definición, práctica de pasarela, trabajo en poses y un aspecto clave: la oratoria. “Tengo que saber expresarme y transmitir con claridad, porque voy a representar a mi provincia y a mi país”, señaló.

Redes sociales y apoyo de marcas

Además de su faceta como modelo, Exner se define como influencer, desarrollando contenido en redes sociales y trabajando con distintas marcas.

Para su participación en el certamen anterior contó con el acompañamiento de emprendimientos y comercios que aportaron vestuario, estilismo y producción, en un esquema basado en el intercambio por visibilidad.

“Estoy muy agradecida porque se sumaron sin problema y me ayudaron a hacer más llevadero todo el proceso”, destacó.

Un camino que recién comienza

Con entusiasmo y expectativas, la joven crespense encara esta nueva etapa como una oportunidad de crecimiento tanto profesional como personal.

“Siempre digo que no hay que dejar de apostar por los sueños. A veces el tren pasa una sola vez y hay que ir por todo”, concluyó.

De esta manera, Cintia Exner se prepara para representar a Crespo en una competencia que podría proyectarla a nivel nacional e incluso internacional, consolidando un camino que recién comienza dentro del universo del modelaje.