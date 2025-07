Victoria.- Durante una entrevista que mantuvimos con el secretario general de Soemver, Jorge Muñoz, para conocer la situación actual y el humor de los empleados municipales agremiados en el sindicato de municipales con más afiliaciones en la ciudad, nos expresó, entre otras cosas, su preocupación en torno a la Caja de Jubilaciones de los empleados municipales, cuya situación calificó como alarmante.

El gremio Soemver revela que el Ejecutivo local mantiene una deuda que supera los 450 millones de pesos, “una cifra que compromete la sustentabilidad del sistema previsional y vulnera derechos adquiridos de trabajadores y jubilados”.

El secretario general del sindicato, Jorge Muñoz, fue tajante al momento de abordar ese punto con Paralelo 32: “Nos deben más de 450 millones. Y no es cierto que tienen tiempo para pagar: el estatuto es claro, tienen 10 días para depositar los aportes y 15 días para enviar las planillas. Nada de eso se está cumpliendo”.

La normativa interna de la Caja, en su Artículo 40º, establece que la Municipalidad, en su rol de empleador, debe practicar los descuentos jubilatorios y depositarlos dentro de los 10 días posteriores al pago de salarios. Además, debe remitir las planillas correspondientes en un plazo máximo de 15 días. El dirigente opina que “están financiando el municipio con nuestra plata”.

Muñoz también cuestionó la falta de diálogo. “Isa Castagnino cortó toda comunicación con nosotros. Pero esto no se resuelve hablando: tienen que pagar”, afirmó. Y denunció que, mientras la Municipalidad se beneficia del uso del dinero sin pagar intereses, los empleados que solicitan un crédito en la Caja deben enfrentar tasas que superan el 70%.

Muñoz también apuntó contra el manejo político de los recursos: “Firmaron contratos por 3 millones de pesos con cortadores de pasto. Están gastando en cosas que no son necesarias y quieren ajustar por el lado de los empleados”.

El dirigente asegura que hay internas en el gabinete que afectan la gestión. “No hay diálogo entre el secretario del Hacienda Retamal, el presidente de la Caja, y el Ejecutivo. Y si el presidente no se mueve, no se puede accionar legalmente. Queríamos cambiar ese artículo del estatuto, pero no nos escucharon. Hoy, al presidente lo pone el Ejecutivo y eso los deja con el control total”.

Por último, advirtió sobre el impacto en los jubilados, corroborando que la semana pasada estuvo en Victoria el titular de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, Hugo Ballay, pidiendo los números para buscar la forma de ayudar a paliar la situación: “No solo no van a recibir aumentos, sino que encima se están usando los fondos que les corresponden. Pagaron el aguinaldo con esa plata. Es una bicicleteada”.

Desde Soemver no descartan avanzar por la vía judicial. “Si el IOSPER les intervino la coparticipación por deudas, nosotros también podemos hacerlo. Pero hay que tener voluntad política. Y por ahora, lo que hay es silencio y contratos para el carnaval 2026”, cerró Muñoz, notoriamente molesto.