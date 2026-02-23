Crespo.- La médica pediatra Adriana Fernández Pesara ofrece atención pediátrica particular los días sábados y domingos en la ciudad de Crespo, de acuerdo a su disponibilidad. En el programa Crespo en Vivo, que se emite en dúplex por FM Boing 93.7 y Paralelo32, la profesional brindó detalles sobre su propuesta para cubrir la demanda médica infantil durante los fines de semana, como alternativa para las familias que requieren asistencia pediátrica fuera de días y horarios habituales de consultorios.

A través de IMEC

“El tema de las guardias, lo vengo haciendo y voy comunicando a través de las redes sociales de IMEC (Integraciones Médicas de Especialistas Crespo) los días de atención que estaré disponible. Trato de hacerlo los fines de semana lo más seguido que puedo. Lamentablemente no se puede contar con equipos de alta tecnología como, por ejemplo, una ambulancia de traslado. Pero, humanamente con todo el corazón, hago lo que me gusta y le dedico este tiempo. El sábado pasado estuve desde las 9 y media de la mañana hasta las 2 de la tarde y me sentí satisfecha haciendo lo que hago”, comentó la pediatra. Agregó que “se me complica por ser una sola persona, por lo que voy a publicar los fines de semana en la que voy a estar con el teléfono pendiente, en las redes de IMEC”.

Sin cobertura

Sobre la cobertura de obras sociales, Fernández Pesara aclaró por qué no acepta obras sociales. “Es muy difícil manejarse con la obra social al ser fin de semana, los pediatras no tenemos una buena remuneración por parte de las obras sociales o no hay una orden para urgencias”. Agregó que “la idea es tratar de ofrecer un servicio que lo valga. Si bien la mayoría no son pacientes míos y tienen que seguir luego con los colegas, pero me tomo el tiempo para que salga bien”.