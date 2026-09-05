Nogoyá.– La producción de la serie dramática "Cautiva" confirmó la fecha y el esquema de emisión para su estreno en la pantalla chica, antes de su posterior desembarco en plataformas digitales. La ficción, que consta de seis episodios, llegará a la señal TNT el próximo viernes 18 de septiembre a las 22:00, con un formato de entrega de dos capítulos por semana.

La producción toma como antecedente e inspiración los hechos ocurridos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, caso que cobró trascendencia pública en 2016 a partir de una investigación periodística de la revista ANÁLISIS y que derivó en instancias judiciales por la imposición de castigos físicos y tormentos en el recinto de clausura.

La trama argumental sigue la historia de Clara, una joven que ingresa a la institución religiosa y queda sometida a un régimen de severos abusos y privaciones bajo el mando de la madre superiora, Cecilia. Tras lograr salir al cabo de quince años en un estado de extrema vulnerabilidad física y psicológica, la protagonista emprende junto a su entorno familiar el proceso de reconstrucción personal y la búsqueda de justicia. En tanto, resta definirse la fecha en que la entrega completa se encontrará disponible para los usuarios del servicio de streaming Flow.