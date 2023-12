Crespo.- Estuvieron en la redacción de Paralelo 32 Valentina Merlo, Irene Sturtz y María Victoria Cepeda, integrantes de AFS Crespo, filial de la organización de intercambios culturales internacional AFS.

Merlo es presidenta de AFS Crespo. Sturtz es coordinadora del área de recepción y admisión de familias y estudiantes de AFS y también es consejera de jóvenes de intercambio. Cepeda es coordinadora del área de emisión de estudiantes de intercambio. La filial tiene unos doce integrantes activos y 17 empadronados en total. Actualmente, hay 12 estudiantes internacionales a cargo de AFS Crespo viviendo con familias anfitrionas de nuestra ciudad, María Luisa, Ramírez y Libertador San Martín. Los jóvenes extranjeros provienen de Alemania, Tailandia, Dinamarca, Turquía, Japón, Finlandia, Noruega e Italia.

En julio volvió una chica entrerriana que estuve en Francia, en los próximos días retorna otra desde Italia; en enero, otra de Suiza. Para el año próximo parten dos jóvenes hermanos de Ramírez, uno va a Panamá y otro a España. También saldrá una joven de Crespo a Hungría.

Familias anfitrionas

AFS Crespo está buscando familias anfitrionas en la región, piden que se comuniquen con la entidad para recibir a doce estudiantes extranjeros, previstos para el año próximo.

Las entrevistadas destacaron que la familia solo debe disponer de la comida del estudiante, los chicos llegan con cobertura de seguro de salud del 100%; en tanto, que la responsabilidad legal sobre el joven corresponde a AFS, mientras dure su estadía en Argentina. No son temas que deben preocupar a una familia anfitriona.

Friederike Maas: De la equitación al mate

Las integrantes de AFS Crespo estuvieron acompañadas en la entrevista con Paralelo 32 de la joven alemana Friederike Maas, quien está de intercambio en nuestra ciudad desde agosto pasado y hasta el mes de julio del año próximo. A pesar del escaso tiempo ya habla con bastante fluidez el castellano.

Friederike proviene de Rotemburg (Estado de Baja Sajonia, norte de Alemania) y está hospedándose con la familia de Enrique Berg y Alejandra Lavandeira, matrimonio con dos hijos. Su familia biológica vive en una comunidad rural de Baja Sajonia, tienen seis hectáreas y crían 25 caballos de equitación para la venta. La madre es ama de casa y atiende la granja de equinos, el padre es vendedor de autos. Está estudiando en el ICC en quinto año. En su país está en décimo grado, sobre trece grados que tiene el sistema educativo obligatorio.

Sobre las diferencias culturales entre alemanes y argentinos, la joven comentó que “los argentinos son muy indirectos al hablar, mientras los alemanes somos más directos”. Lo subrayó como estilos de comunicación diferentes de cada pueblo.

– ¿Qué cosas te gustan de Argentina?

-- Me gusta tomar mate con mis amigas, es útil para aprender la cultura y la lengua. También me gusta estar en casa con mi familia de Crespo. De Alemania extraño mis caballos y mi perro; pero estoy bien acá, con más tiempo libre. Con una llamada una vez por semana a mi familia y mis amigas en Alemania, me ayuda a estar y seguir. Los viernes vamos a la casa de la abuela, es muy divertida y vamos a comer con mis hermanos de intercambio.

Desde que está en Crespo, Friederike se sumó activamente a actividades escolares como la estudiantina o las jornadas de comercialización, que se realizan en el ICC. Al comparar con su país, destacó que “no se hace mucho de eso en las escuelas, allá es ‘estudiar y listo’. Comienzo a las 8 menos diez en la escuela hasta la una de la tarde. Las escuelas acá son más divertidas, la relación con los profesores es más fluida; en Alemania es muy serio todo”.

– Uno tiene la imagen idealizada de Alemania donde las cosas funcionan bien. ¿Es así?

-- No, en Alemania hay muchos problemas. Por ejemplo, la falta de profesores en las escuelas y en los hospitales faltan profesionales. En muchas cosas faltan profesionales. Es un gran problema en Alemania.

– ¿Te gusta algún deporte en particular?

Me gusta la equitación; también me gusta ver fútbol, soy aficionada de Borussia Dortmund.