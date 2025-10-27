La Secretaría Electoral Nacional informó que, hasta las 18:00 horas de este domingo, había votado el 60,84% de los electores inscritos en el padrón del Distrito Entre Ríos, según una muestra de 627 mesas relevadas por los Delegados Judiciales en distintos establecimientos de votación.

El nivel de participación se enmarca dentro de lo esperado para este tipo de jornadas y refleja un desarrollo normal de los comicios en toda la provincia.

De acuerdo con la normativa vigente, la Dirección Nacional Electoral (DINE) será la encargada de difundir los resultados provisorios a partir de las 21 horas.

La Junta Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos expresó su agradecimiento y reconocimiento al trabajo realizado por las autoridades de mesa, los delegados judiciales, el personal del Correo Argentino y los miembros del Comando Electoral, quienes —según destacaron— “han favorecido el buen desarrollo de los comicios y garantizado el correcto funcionamiento del proceso electoral”.