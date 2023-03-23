La Secretaría de Cultura de la Provincia de Entre Ríos informa que el concurso Premio Literario Fray Mocho en el género Poesía Inédita se encuentra abierto hasta el miércoles 31 de mayo de 2023.

Según el artículo número 5° del reglamento aprobado mediante Resolución 029/23 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, para concursar deberá presentarse un poema o conjunto de poemas, original e inédito, de tema libre, con una extensión de entre 650 y 800 versos, sin contar los títulos, y firmado con seudónimo.

Podrán participar autoras y autores entrerrianos nativos; oriundos de otros lugares del país y argentinos naturalizados, con una residencia mínima, continuada y permanente de cinco años en la provincia, a la fecha del llamado a concurso.

El Premio Fray Mocho es la máxima distinción literaria de la región otorgada por el gobierno provincial, accediendo la obra ganadora a una edición de 1000 ejemplares por parte de la Editorial Entre Ríos, de los cuales 200 se entregan sin cargo al autor.

El Fray Mocho tiene continuidad mediante convocatorias anuales, con rotación de distintos géneros literarios y de acuerdo con el siguiente ordenamiento: teatro, poesía, cuento, novela y ensayo. Este criterio fue establecido según Ley Nº 7.823 y su Decreto Reglamentario Nº 2.967/87 GOB.

Informes y consultas

Reglamento: https://drive.google.com/file/d/1jp0pOJARjEq-bgnVfMnYC_j65-kwDJh3/view

Correo electrónico: [email protected]

Teléfono: 0343–4207828