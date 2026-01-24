Hasenkamp tuvo una apertura de carnavales a la altura de las grandes noches de su historia. El debut de los Carnavales 2026 fue uno de los más convocantes de los últimos años, con una masiva presencia de público que colmó el corsódromo y marcó un regreso contundente del entusiasmo popular, como no se veía desde hace mucho tiempo.

El espectáculo se inició con la presentación de la Comparsa Marumbá, que desplegó el habitual fervor de sus integrantes y abrió la noche con la temática “Época Dorada”, una propuesta cargada de color, brillo y alegría que rápidamente contagió al público. Luego fue el turno de Comparsa Malibú, que brilló con todo su esplendor a través de “Ensueño”, acompañada por una música totalmente renovada que invitó al baile y la celebración de propios y visitantes.

La convocatoria superó las expectativas: cerca de 5.000 personas se dieron cita para disfrutar del espectáculo, consolidando una de las mejores aperturas de los últimos tiempos. Tras el desfile de las comparsas, el público se volcó de manera masiva hacia la pasarela principal, ubicándose frente al escenario para vivir el show central de la noche.

Allí, Banda XXI ofreció un impecable espectáculo musical, con un repertorio que hizo cantar y bailar a todos los presentes. El cierre estuvo a cargo de DJ Cana, quien mantuvo la energía bien arriba con una selección de mezclas que hizo vibrar al corsódromo y coronó un debut a puro ritmo.

Lo que viene en el carnaval

El Carnaval de Hasenkamp continuará los sábados 24 y 31 de enero, y seguirá en febrero los días 7 y 14, con la posibilidad de sumar una noche más en reemplazo de la fecha suspendida inicialmente prevista para el 10 de enero.

Para este sábado 24 de enero, se anuncia la presentación del grupo Klandestinos, seguido por el show del DJ “Papu” Quinteros, prometiendo otra noche de fiesta y diversión.

Entradas y valores

Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera online a través de www.simplepass.com.ar o el mismo sábado en puerta, a partir de las 18:00.

Los valores son de $12.000 para mayores y $8.000 para menores.