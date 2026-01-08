La localidad entrerriana de Hasenkamp dará inicio a una nueva edición de su tradicional carnaval el sábado 10 de enero de 2026. La propuesta se extenderá a lo largo de seis noches durante los meses de enero y febrero, con desfiles programados para los sábados 10, 17, 24 y 31 de enero, y los días 7 y 14 de febrero, en el corsódromo local.

Con más de cuatro décadas de historia, el Carnaval de Hasenkamp se ha consolidado como uno de los eventos estivales más convocantes del centro entrerriano. Su crecimiento sostenido se apoya en una fuerte participación comunitaria y en una puesta en escena que se renueva año tras año, convocando a vecinos y visitantes que llegan para disfrutar del color, la música y el ritmo característicos de esta fiesta popular.

Durante seis fines de semana consecutivos, la ciudad se transforma para recibir a miles de personas que acompañan el paso de las comparsas, el sonido de las batucadas y el despliegue coreográfico que llena de energía las noches de verano. El carnaval no solo representa un espectáculo artístico, sino también un espacio de encuentro que involucra a familias enteras en la organización y producción del evento.

Las comparsas Malibú y Marumbá serán las grandes protagonistas de la edición 2026. Ambas cuentan con una extensa trayectoria dentro del carnaval hasenkampense y son reconocidas por el trabajo sostenido que desarrollan durante todo el año en la elaboración de vestuarios, la preparación de coreografías y la composición musical. El desfile por el corsódromo mostrará el resultado de meses de ensayos y del esfuerzo colectivo de bailarines, músicos, diseñadores y colaboradores.

En cuanto al acceso, desde la organización se informó que se encuentra disponible la venta de carnets generales válidos para todas las noches del carnaval. El valor establecido es de 35.000 pesos para mayores y de 17.500 pesos para menores de entre 6 y 12 años, facilitando así la participación del público durante todo el ciclo de desfiles.