La Jefatura Departamental de Paraná informó que, durante la tarde de este lunes 11 de agosto, personal de la Comisaría Hasenkamp llevó adelante un operativo que culminó con la detención de dos hombres sobre quienes pesaba un pedido de captura vigente.

El procedimiento se concretó en un domicilio ubicado en el camino a Las Garzas, donde los uniformados aprehendieron a dos individuos de 20 y 33 años, requeridos por el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) de la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

En el marco del allanamiento, la policía secuestró 1.100 dólares estadounidenses, $114.180 pesos argentinos, dos teléfonos celulares —pertenecientes a los detenidos—, una billetera y un morral.

Los aprehendidos fueron trasladados a sede policial y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente, mientras continúan las diligencias para esclarecer los motivos de su requerimiento judicial y el origen de los elementos secuestrados.