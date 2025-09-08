La Jefatura Departamental Paraná informó que en la tarde del domingo 7 de septiembre de 2025, personal policial llevó adelante un allanamiento en un domicilio de calle Urquiza, en la ciudad de Hasenkamp, en el marco de una denuncia por violencia de género.

La denuncia, presentada por una ciudadana, permitió a la Justicia otorgar la orden de allanamiento y requisa personal. Durante el procedimiento, los efectivos procedieron al secuestro de varias armas de fuego y municiones.

Entre los elementos incautados se encuentran:

Una escopeta de dos cañones superpuestos , marca Boito, calibre 12, con su funda.

, marca Boito, calibre 12, con su funda. Una carabina de repetición , calibre .30-30, equipada con mira telescópica y su respectiva funda.

, calibre .30-30, equipada con mira telescópica y su respectiva funda. Un rifle de aire comprimido , calibre 5,5 mm, junto con una lata que contenía 30 balines.

, calibre 5,5 mm, junto con una lata que contenía 30 balines. 62 cartuchos calibre 12 y otras municiones varias.

Durante el operativo, el autor de los hechos fue detenido y quedó a disposición de la Justicia. En la causa interviene la Fiscalía de Género, a cargo de la doctora Elizabeth Comas.