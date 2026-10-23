Halloween es una buena excusa para organizar una maratón de terror. Hay quienes prefieren las historias sobrenaturales, las apariciones y los fenómenos inexplicables; otros eligen asesinos enmascarados, criaturas amenazantes y relatos que mantienen la tensión hasta el final.

Para esta temporada, te proponemos una selección de películas, series y experiencias interactivas disponibles en distintas aplicaciones, tanto gratuitas como pagas. La idea es recorrer seis niveles de intensidad para encontrar una propuesta acorde con cada gusto y decidir hasta dónde llegar antes de encender la luz.

El interés por el género también tiene su correlato en las salas argentinas. De acuerdo con un relevamiento elaborado a partir de estadísticas públicas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre 2020 y octubre de 2026 se identificaron 82 películas de terror, que acumularon 17.586.307 espectadores. El recuento incluye producciones de terror sobrenatural, slasher, comedia de terror, body horror y thrillers de horror.

Nivel 1: algo extraño está pasando

Para comenzar la noche, Paramount+ ofrece dos historias en las que lo cotidiano se transforma en una amenaza.

En Actividad Paranormal 2, una familia instala cámaras de seguridad para registrar los extraños sucesos que ocurren en su casa mientras duerme. En Un lugar en silencio: Día uno, el miedo se traslada a una ciudad donde sobrevivir depende de una regla fundamental: no hacer ruido.

Netflix suma otras alternativas, como El Conjuro: Sin Voz, un videojuego de terror sobrenatural que permite utilizar el celular como control para investigar sucesos inexplicables y enfrentarse a presencias aterradoras, y la película Susurran tu Nombre, centrada en el misterio y lo sobrenatural.

Son opciones para entrar en clima con fenómenos inexplicables, amenazas ocultas y experiencias que combinan cine e interacción.

Nivel 2: el terror paranormal sube la intensidad

Cuando las apariciones y los fenómenos sobrenaturales dejan de ser suficientes, HBO Max propone avanzar con El Conjuro 4: Últimos Ritos, que vuelve al universo de Ed y Lorraine Warren y sus investigaciones paranormales.

Para quienes prefieren un terror más visceral, Evil Dead: En llamas lleva las posesiones demoníacas y el horror a un terreno más extremo.

Ambas propuestas apuntan a quienes disfrutan de las presencias amenazantes, las fuerzas inexplicables y las historias en las que el peligro parece no tener escapatoria.

Nivel 3: historias que prolongan el miedo

El terror también puede extenderse durante varios episodios. En Disney+, American Horror Story 13 se presenta como una alternativa para quienes buscan terror psicológico, escenarios perturbadores y elementos sobrenaturales en formato de antología.

La selección también incluye Ready or Not 2, que combina suspenso, supervivencia y humor negro para ofrecer una experiencia en la que la tensión convive con situaciones inesperadas.

Son opciones para quienes prefieren historias que desarrollan sus personajes y conflictos a lo largo de una serie o que mezclan el miedo con otros géneros.

Nivel 4: correr ya no alcanza

En este nivel, la amenaza se vuelve más directa y escapar parece cada vez más difícil.

Universal+ suma Crystal Lake, una propuesta que explora los orígenes de uno de los universos más reconocidos del cine slasher, el de Viernes 13. También incluye From, una serie de suspenso ambientada en un lugar del que escapar parece imposible.

Para quienes buscan alternativas gratuitas, RunTime ofrece Somnia: Antes de despertar, centrada en las consecuencias que pueden tener los sueños en el mundo real, y La Tumba del Diablo, que lleva la historia hacia fuerzas oscuras y amenazas desconocidas.

Nivel 5: más terror sin sumar otra suscripción

Quienes quieran continuar la maratón sin contratar otro servicio pueden recurrir a Pluto TV, que presenta propuestas temáticas para Halloween a través de sus especiales Escápate a Pluto TV y Plutoween.

La programación reúne contenidos vinculados con el género y ofrece otra alternativa para encontrar películas y propuestas de terror sin necesidad de sumar una suscripción.

Nivel 6: para quienes todavía quieren más

Para los espectadores que llegan al final del recorrido y todavía buscan nuevas historias, otras aplicaciones amplían las posibilidades.

Looke incorpora 0.0 MHZ: Frecuencia de la muerte, sobre una investigación paranormal que lleva a un grupo a invocar una presencia aterradora.

BOOH! propone V/H/S: Más allá, una antología que combina terror y ciencia ficción a través de grabaciones perturbadoras y encuentros con lo inexplicable.

En Adrenalina Pura+ aparecen Masacre en Texas: Herencia Maldita, vinculada con uno de los universos clásicos del horror, e Inactividad Paranormal, que mezcla posesiones, demonios y humor.

Por su parte, Filmelier+ suma Leviticus: ritual de sangre y El Grito, dos opciones para quienes buscan nuevas dosis de terror, rituales y presencias amenazantes.

Una maratón a medida para Halloween

La variedad de plataformas permite organizar una noche de películas y series según las preferencias de cada espectador, desde el suspenso psicológico y las historias sobrenaturales hasta el terror más explícito.

La selección reúne alternativas gratuitas y de suscripción, por lo que conviene revisar la disponibilidad de cada título en la aplicación correspondiente antes de comenzar.

Este Halloween, la pregunta no es solamente qué película elegir, sino también cuánto miedo se está dispuesto a soportar. ¿Con qué nivel comienza tu maratón?