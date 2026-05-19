El ejemplar fue encontrado el pasado viernes 15 de mayo, a menos de tres kilómetros del casco urbano, en inmediaciones del camino al Viento Búho, una zona rural de tránsito frecuente y vinculada a actividades agropecuarias.

Según los primeros datos relevados, se trataba de un puma adulto que pesaba aproximadamente 45 kilos y presentaba una importante fractura en una de sus patas delanteras, por lo que no se descarta que haya sido atropellado por un vehículo mientras intentaba atravesar alguno de los caminos rurales del sector.

El cuerpo llevaba varios días sin vida

Especialistas que analizaron el estado del animal estimaron que el cuerpo permanecía sin vida desde hacía entre tres y cuatro días al momento del hallazgo.

El avanzado estado de descomposición permitió establecer una aproximación temporal sobre la muerte del felino, que fue encontrado por vecinos de la zona rural, quienes dieron aviso a las autoridades.

Aunque aún no se confirmó oficialmente la causa exacta de la muerte, una de las principales hipótesis apunta a un posible siniestro vial, debido a la fractura detectada en una de sus extremidades delanteras.

Crece la preocupación por la presencia de pumas en la región

El episodio volvió a encender las alertas en Antelo y zonas aledañas, donde durante las últimas semanas se reportaron varios avistamientos de pumas en áreas rurales y caminos cercanos a la población.

El presidente comunal de Antelo, Claudio Taborda, confirmó el hallazgo y manifestó su preocupación por la presencia cada vez más frecuente de estos animales en sectores productivos y rutas de circulación habitual.

Según explicó, varios vecinos y trabajadores rurales informaron recientemente la aparición de ejemplares sobre el Camino Los Cardales, una vía que conecta Antelo con el paraje Quebrachito.

La situación no solo genera inquietud por la seguridad de quienes transitan por esos caminos, sino también por el impacto que puede tener sobre animales de producción y la convivencia con la fauna silvestre.

Un cruce inesperado con un patrullero

Uno de los episodios que más llamó la atención en las últimas jornadas fue relatado por el propio jefe comunal, quien indicó que uno de los pumas llegó a cruzarse de manera repentina frente a un patrullero policial que realizaba recorridas preventivas en la zona rural.

El hecho reforzó la preocupación entre habitantes y autoridades, ya que evidencia la cercanía con la que estos felinos están apareciendo respecto a sectores habitados o transitados.

Fauna silvestre y cambios en el entorno

La presencia de pumas en distintas áreas rurales de Entre Ríos no es un fenómeno aislado y suele estar asociada a desplazamientos naturales en busca de alimento, agua o nuevos territorios.

Especialistas señalan que la modificación de hábitats, la expansión de actividades productivas y la cercanía entre zonas silvestres y áreas intervenidas pueden favorecer este tipo de encuentros.