Un trágico hallazgo conmociona a la comunidad de Gobernador Mansilla, en el departamento Tala. Este martes, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de una mujer dentro de un aljibe ubicado en una zona rural del lugar.

El descubrimiento se produjo en el marco de la intensa búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, una joven de 22 años que había sido vista por última vez el pasado viernes. Aunque todavía se aguardan las pericias forenses para confirmar la identidad del cuerpo, las primeras informaciones oficiales indican que se trata de una mujer.

“El cuerpo está dentro de un aljibe y se confirma que es el de una mujer, pero aún no confirmado que sea ella”, señaló el ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, en declaraciones a Elonce. El funcionario se encuentra en el lugar del hallazgo junto al jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, coordinando las tareas de investigación.

Efectivos policiales y peritos de Criminalística trabajan en la zona para recolectar evidencias y determinar las circunstancias de la muerte. La zona rural donde se produjo el hallazgo permanece acordonada mientras continúa la labor de los equipos de rescate y de la fiscalía interviniente.

La desaparición de Daiana había generado una amplia movilización en la localidad y en todo el departamento Tala, con la participación de vecinos, bomberos voluntarios y fuerzas de seguridad en los operativos de búsqueda.

Las autoridades solicitaron cautela y respeto mientras avanza la investigación y se esperan los resultados que confirmen la identidad del cuerpo hallado.