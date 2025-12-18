Desde la Jefatura Departamental Villaguay se informó que durante la noche del miércoles 17 de diciembre, personal policial intervino tras un llamado de vecinos de calle Valdez al 1000, quienes alertaron sobre la presencia de olores nauseabundos provenientes de un domicilio de la zona.

Ante la situación, y con la correspondiente autorización judicial, los efectivos procedieron a ingresar al inmueble con la asistencia de un cerrajero. Una vez en el interior de la vivienda, se constató la presencia de una persona fallecida, tratándose de una mujer de 85 años de edad, que se encontraba en avanzado estado de descomposición.

En el lugar se dio inmediata intervención a personal de Policía Científica y al médico policial, quienes llevaron adelante las diligencias de rigor. Tras los exámenes correspondientes, se determinó que el deceso se produjo por causas naturales, dictaminándose un paro cardiorrespiratorio no traumático.

Según se informó oficialmente, la vivienda se hallaba cerrada desde el interior, con la llave colocada del lado interno de la puerta, y no se observaron signos de violencia ni elementos que permitan presumir la existencia de un hecho delictivo. Asimismo, se estableció que la mujer llevaba varios días fallecida.