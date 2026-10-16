Un allanamiento realizado durante las primeras horas de este viernes 16 de octubre permitió encontrar el cuerpo sin vida de una mujer de 48 años en una zona rural de Rincón del Doll, departamento Victoria.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Jefatura Departamental Victoria, en el marco de una investigación iniciada tras la denuncia por la desaparición de la mujer, quien llevaba aproximadamente diez días sin mantener contacto con sus allegados y sus hijos.

Un rastrillaje permitió localizar el cuerpo

De acuerdo con la información policial, las tareas investigativas desarrolladas bajo las directivas del fiscal Iván Yedro orientaron las sospechas hacia la pareja de la mujer, un hombre de 33 años.

Durante el allanamiento en una vivienda de Rincón del Doll, efectivos policiales realizaron un rastrillaje en un campo lindante con la intervención de canes especializados. En ese sector, la perra Candy localizó el cuerpo de la mujer, que presentaba indicios compatibles con una muerte violenta.

Tras el hallazgo, y a partir de las circunstancias del caso, la proximidad del lugar y los elementos relevados por personal de la Policía Científica de Victoria, se dispuso la detención del hombre, identificado por sus iniciales C.D.

El detenido fue trasladado a la Alcaldía de la Jefatura Departamental Victoria, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.

La investigación continúa

La causa continúa con la realización de pericias y la toma de testimonios para reconstruir las últimas horas de vida de la mujer, identificada por sus iniciales A.B., y determinar cómo ocurrió el hecho.

Según la información difundida, no existían denuncias previas por violencia en la pareja.

La investigación deberá establecer las circunstancias de la muerte y las eventuales responsabilidades penales. La detención del sospechoso se enmarca en el proceso judicial en curso y no implica, por sí sola, una declaración de culpabilidad.