Desde la Jefatura Departamental Victoria se informó a Paralelo 32 sobre un lamentable suceso ocurrido en la mañana de este martes en la zona del arroyo Barrancoso y Boca de las Piedras.

Según el parte oficial, siendo aproximadamente las 08:50 horas se tomó conocimiento de la desaparición de un menor de 12 años de edad. De acuerdo al relato de su padre, el niño había quedado durmiendo en la vivienda junto a su hermano y su madre cuando él se retiró a las 05:30 para realizar tareas de campo. Al regresar cerca de las 07:30 horas, constató la ausencia de su hijo.

De inmediato se inició un intenso operativo de búsqueda, del cual participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, la Brigada de Abigeato, además de familiares y vecinos de la zona.

Tras varias horas de rastrillajes, alrededor de las 14:00 horas, el propio padre del menor halló el cuerpo sin vida de su hijo en el arroyo Barrancoso, a unos cincuenta metros de la vivienda familiar.

En el lugar intervino personal de Policía Científica y el médico policial, dando aviso a la Fiscalía en turno. Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde para la correspondiente autopsia, a fin de establecer con precisión las causas del deceso.