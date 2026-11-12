José Antonio Hernández, de 49 años, fue hallado sin vida este jueves 12 de noviembre en aguas del arroyo La Fija, en la isla Las Liebres, departamento Diamante. El hombre era buscado desde el miércoles, cuando desapareció mientras realizaba tareas de arreo de animales junto a otras dos personas.

El hallazgo se produjo alrededor de las 11:30, luego de varias horas de rastrillajes encabezados por personal de la Comisaría Flotante, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos.

Según el informe policial, los efectivos desplegaron un operativo con elementos específicos para localizarlo bajo el agua, en el sector donde había sido visto por última vez. Finalmente, lograron recuperar el cuerpo.

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Operativo con participación de distintas fuerzas

En las tareas de búsqueda trabajaron efectivos de la Comisaría Flotante, la Jefatura Departamental Diamante y Prefectura Naval Argentina.

También se había convocado a buzos tácticos, aunque no llegaron a intervenir debido a que el cuerpo fue encontrado antes de su arribo.

Tras el hallazgo, personal de la Jefatura Departamental Diamante quedó a cargo de las actuaciones correspondientes, siguiendo las directivas de la Fiscalía local.

El cuerpo fue trasladado a la ciudad de Diamante para continuar con las diligencias judiciales ordenadas.

Hasta el momento, no se difundieron precisiones oficiales sobre las circunstancias que provocaron el fallecimiento.