Personal de la Comisaría de Strobel, en coordinación con la División Investigaciones y el sistema de videovigilancia de la Jefatura Departamental Diamante, logró localizar durante la madrugada de este domingo un automóvil que había sido denunciado como sustraído horas antes en Crespo.

El procedimiento se realizó en la zona de Soberanía y Mocoretá, donde los efectivos observaron un Fiat Palio sin dominio colocado estacionado en la vía pública.

El entrecruzamiento de datos permitió identificar el vehículo

Ante la situación, los policías solicitaron la documentación a un vecino que se encontraba en el lugar. Según informó la Policía, el hombre no era el titular del automóvil.

A partir del entrecruzamiento de información con personal de la Comisaría de Crespo, se estableció que el vehículo había sido sustraído pocas horas antes en esa ciudad.

De acuerdo con los datos aportados en el informe policial, el automóvil había quedado estacionado en la vía pública sin medidas de seguridad y con las llaves de encendido en su interior, circunstancia que habría facilitado la sustracción.

El auto fue secuestrado

Tras tomar intervención el Ministerio Público Fiscal, se dispuso el traslado del joven a la dependencia policial de Diamante para ser notificado del proceso penal iniciado.

En tanto, el Fiat Palio fue formalmente secuestrado y quedó a disposición de la Justicia para su posterior restitución a su propietario.

El dueño tomó conocimiento de la sustracción y del hallazgo del vehículo a través de la Policía, ya que, según el informe, desconocía hasta ese momento que el automóvil había sido sustraído.

La intervención se produjo en el marco de los operativos preventivos que la Policía mantiene en Strobel y espacios públicos de la localidad, con apoyo de las cámaras del sistema de videovigilancia de la Jefatura Diamante.