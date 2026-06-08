Hernández- Una pieza ósea de enormes dimensiones fue hallada en el Arroyo Las Chilcas, también conocido como “arroyo de Cortina”, un paraje ubicado detrás de la ex Estación de Servicio sobre Ruta 12 en proximidades a Hernández. El fósil se trata de un fémur de singular tamaño, 76 cm de largo, 37 de diámetro en el centro y 55cm en los extremos, y un peso de 16,6 kilogramos. Aunque sólo se puede especular sobre la especie de animal a la que pertenece y para tener certezas se habría que hacer estudios más acabados, el estado del hueso totalmente petrificado, da cuenta de una gran antigüedad.

El hallazgo no fue casual, comenta Juan Eduardo Álvarez, más conocido como Juanchy. “Cada vez que tengo oportunidad salgo a recorrer principalmente la vera de los arroyos en búsqueda de restos de valor paleontológico, es un gusto que me doy, una especie de vocación que traigo desde siempre conmigo y que disfruto en familia”.

“También he encontrado un cráneo de gliptodonte que lo entregué al Museo de Villa Libertador San Martin, una pieza de marfil que posiblemente se trate de parte del colmillo de Smilodón conocido como Tigre Dientes de Sable, una especie que se sabe habitó Entre Ríos entre 10 y 15 mil años atrás, entre otras piezas menores”.

A este fósil en particular tiene planeado conservarlo por un tiempo, por si existe la oportunidad de exponerlo en las escuelas locales para inculcar en las nuevas generaciones los conocimientos básicos e interesarlos para que continúen la búsqueda de piezas de valor histórico.

Los especialistas afirman que es habitual hallar en Entre Ríos restos de gran significado arqueológico y paleontológico. Toda la provincia es un enorme yacimiento de fósiles que dan cuenta de la exuberante fauna que habitó nuestra provincia en épocas pasadas. Sin embargo, hace falta contar con un ojo experto y una base de conocimientos específicos para no pasarlos por alto. Quienes descubren estos materiales muchas veces les resulta difícil diferenciar si se trata de una piedra, de un animal contemporáneo de gran tamaño o efectivamente de un mamífero o ave que habitó este suelo hace miles de años.