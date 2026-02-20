Desde la Jefatura Departamental Nogoyá informaron que este jueves 19 de febrero se llevaron adelante una serie de procedimientos en el marco del pedido de localización de una menor de 13 años, denunciado el 18 de febrero en la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar.

Las actuaciones se desarrollaron por orden del Juzgado de Transición y Garantías de Nogoyá, que dispuso dos allanamientos con registros domiciliarios, requisas vehiculares y personales en viviendas ubicadas en avenida Ejército Argentino y calle Los Sauces de la ciudad.

Secuestros y una persona aprehendida

Como resultado de los operativos, el personal policial logró el secuestro de 10 teléfonos celulares y una partida de nacimiento, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su correspondiente análisis.

En el marco de los procedimientos fue aprehendida una mujer de 29 años por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad. La detenida fue trasladada a la sede de la Jefatura Departamental, donde quedó alojada a disposición de las autoridades judiciales competentes.

De manera complementaria, los efectivos inspeccionaron terrenos lindantes a los domicilios allanados, donde hallaron una escopeta calibre 36 con su correspondiente cartucho. El arma fue secuestrada con el fin de establecer su real procedencia.

La menor fue localizada en Concepción del Uruguay

Paralelamente a los operativos realizados en Nogoyá, el pedido de localización de la menor había sido irradiado a todas las Jefaturas Departamentales de la provincia.

Alrededor de la 1.00 de la madrugada de este viernes, se recibió un informe de la Jefatura Departamental Uruguay, dando cuenta de que la adolescente fue hallada en la ciudad de Concepción del Uruguay.

La joven se encontraba en dependencias de la Comisaría Segunda, en buen estado de salud y acompañada por otro menor de 15 años. Posteriormente, ambos adolescentes fueron entregados a sus progenitores bajo las actas correspondientes.