La Jefatura Departamental Diamante informó que fue localizada con vida la mujer que residía en la vivienda de Valle María afectada por el incendio ocurrido recientemente, luego de un amplio operativo de búsqueda desplegado por distintas áreas de la Policía.

Según indicaron fuentes policiales, familiares de la mujer señalaron que, tras el siniestro, la residente había abandonado el lugar con destino incierto, lo que motivó el inmediato inicio de un operativo de rastrillaje en el que participaron efectivos de la División Operaciones, personal de la comisaría local y dependencias cercanas. El procedimiento incluyó recorridas terrestres organizadas por cuadrantes, abarcando tanto el sector urbano como las zonas de ejido.

En paralelo, agentes de Investigaciones e Inteligencia Criminal realizaron el relevamiento de cámaras de vigilancia públicas y privadas, lo que permitió reconstruir el posible trayecto seguido por la mujer. A estas tareas se sumaron especialistas que utilizaron vehículos aéreos no tripulados (drones) para efectuar observaciones desde altura y ampliar el alcance del rastreo.

La información obtenida permitió focalizar la búsqueda en un área determinada, donde intervino el can policial de rastreo “Rubí”, perteneciente a la Sección Canes de Diamante. El animal guió a su instructor hasta un terreno descampado con abundante vegetación, donde finalmente fue hallada la persona buscada.

De acuerdo con el reporte oficial, al momento del hallazgo la mujer presentaba signos de deshidratación y se encontraba emocionalmente afectada, aunque no registraba lesiones externas. Efectivos policiales le brindaron contención inmediata y suministraron agua hasta la llegada de los servicios de emergencia sanitaria, que la trasladaron primero a un centro asistencial y luego al Hospital San José para su atención psicofísica y posterior rehabilitación.