Ramírez (Paralelo 32).- La Hackatón Científica es una competencia donde los participantes deberán resolver desafíos y problemáticas reales de manera innovadora y se anuncia para este miércoles 20 de noviembre de 14:00 a 20:00 en la Casa Municipal de la Cultura.

Es un evento en formato de Hackatón, en donde los participantes deberán resolver desafíos y problemáticas reales, en una carrera “contra reloj”, con una metodología ágil que combina innovación abierta, trabajo en equipo y mucha diversión.

La competencia propone resolver desafíos que consistirán en problemas reales de la ciudad, empresas e instituciones que requieran de una solución creativa, no estando limitados únicamente al ámbito tecnológico, pudiendo ser de varios sectores de actividades o temas sociales, ambientales, organizacionales, artísticos, logísticos o de otro tipo. Se conocerán al inicio de la competencia.

Detalles

Los equipos tienen aproximadamente 5 horas para seleccionar un desafío, entender el problema, conformar los equipos, plantear una solución, identificar los beneficiarios, validarla, ajustar lo que consideren necesario hasta lograr una propuesta que será presentada mediante un pitch con una duración de hasta 3 minutos y un formulario pautado que da cuenta de la potencial sustentabilidad e impacto social de la propuesta.

Todo el material entregado por los equipos pasará a formar parte del dominio público.

Los destinatarios son estudiantes que tengan ganas de innovar en equipo, que estén cursando 4to., 5to., 6to. y 7mo. Año de la escuela secundaria, ya sea técnica o cualquier otra orientación.

Cada equipo deberá incluir de 7 a 10 integrantes. Los que no asistan con equipo no tendrán problemas para participar, ya que se formarán en el evento, según anunciaron los organizadores.

Lo que solicitan es llevar al menos 1 notebook por equipo, prolongador múltiple (zapatilla), equipo de mate y ganas de jugar y divertirse.

Las inscripciones ya están en marcha, los cupos son limitados y habrá importantes premios. Por consultas e informes, los interesados deben comunicarse al teléfono 3435009349 (Bárbara).