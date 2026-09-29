Este jueves 1° de octubre se realizará en Crespo la Feria de Ropa "Hacela Circular", una iniciativa que busca promover la reutilización de prendas y el consumo responsable. La actividad tendrá lugar de 8:00 a 12:00 en el Edificio NIDO "Dr. Adolfo Goldenberg", ubicado en Mendoza 855.

La propuesta invita a los vecinos a llevar ropa que ya no utilizan, con la posibilidad de que esas prendas puedan ser aprovechadas por otras personas. La iniciativa no contempla el intercambio o recepción de calzados.

Reutilizar para reducir residuos

"Hacela Circular" forma parte de las acciones vinculadas con el cuidado del ambiente y la economía circular, que propone extender la vida útil de los productos antes de convertirlos en residuos.

En el caso de la indumentaria, reutilizar prendas permite reducir el descarte y aprovechar recursos que todavía pueden tener una utilidad. La feria propone así una alternativa sencilla para que la ropa que dejó de utilizarse pueda volver a circular y llegar a otras personas.