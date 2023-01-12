Habrá talleres literarios para niños y adolescentes en la Biblioteca Provincial
A partir del 24 de enero y hasta el 16 de febrero se desarrollarán, en la sede de la Biblioteca Provincial, dos talleres literarios destinados a niñas, niños y adolescentes. Se trata de una interesante y lúdica propuesta del organismo dependiente de la Secretaría de Cultura provincial para descubrir y disfrutar de la Biblioteca en verano.
Los días martes se desarrollará el taller literario a cargo de la profesora y escritora Silvina Pugliese, destinado a adolescentes de 13 a 17 años, mientras que los días jueves la también escritora Mechita Daneri, será la encargada de desarrollar el taller literario para niñas y niños de 5 a 11 años. Ambos talleres se dictarán a la hora 18:30.
Para participar de los talleres los interesados deben inscribirse previamente a través de las redes sociales de la Biblioteca, o por teléfono, ya que los cupos son limitados.