Existe un consenso general de que la recuperación de la economía argentina no se producirá hasta que se pueda liberar el cepo cambiario. ¿Y qué es el cepo cambiario? El cepo es un conjunto de restricciones y regulaciones que impiden acceder libremente a la compra-venta de divisas (en términos más sencillos digámosle dólares). Cuando esto ocurre comienzan a ocurrir problemas que no existían antes. Si la libre entrada y salida de dólares se ve limitada o restringida, entonces inmediatamente la inversión cae. Esto es así porque nadie en su sano juicio va a invertir dinero que luego no puede llegar a recuperar.