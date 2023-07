Nogoyá.- El cronograma electoral sigue su curso y tras el cierre de listas hubo algunas sorpresas en el escenario político de la ciudad. Finalmente hubo acuerdo de última hora en el justicialismo y se evitó la interna, lo que posiciona los integrantes de la Lista 2 en una lista de unidad donde confluyen los tres pre candidatos que habían manifestado sus intenciones de aspirar a la intendencia de la ciudad.

En Juntos por Entre Ríos, hubo incertidumbre hasta minutos previos al cierre por la posible declinación del pre candidato a gobernador Pedro Galimberti. Cosa que no sucedió, pero que determinó el cambio de decisiones en los armados departamentales, entre los que está Nogoyá. En la UCR se produjo una conmoción el sábado cuando retiró su candidatura a presidente Facundo Manes, con quien iba a pegar Galimberti su lista provincial.

Por el municipio, serán cinco las propuestas que el cuarto oscuro ofrecerá al votante. Con lista única, por el justicialismo bajo el sello “Más para Entre Ríos”, la actual senadora Flavia Maidana presenta su propuesta junto a Mauricio Follonier como candidato a vice intendente.

Acompañan en la lista de concejales: Marianela Manassali, José Perelló, Guillermina López, Maximiliano Navarro, Analia Vera, Raúl Acevedo, Guillermina Del Degan, Gastón Galeano, Nadia Maier, Marcos Buyatti y María Hereñú.

“Fueron días de mucho trabajo para arribar a la unidad con la mejor fórmula y la mejor lista de concejales. Esta unidad es fundamental, queda demostrada la madurez política de quienes conformamos el justicialismo local”, dijo Maidana a la presentar finalmente la propuesta electoral.

“Todos teníamos el mismo objetivo que es mejorar nuestra ciudad, por eso nos encolumnamos detrás del proyecto del Adán Bahl gobernador, logramos ponernos de acuerdo para armar un buen equipo de trabajo, que pueda reordenar el municipio. Desde el primer minuto que uno comience con la gestión, debemos ordenar todo para comenzar a trabajar. Planificamos los 100 primeros días de gestión, estamos convencidos que vamos a ganar” concluyó Maidana.

Berdiñas y Schneider a internas

En tanto, entre el PRO y el radicalismo no hubo chance alguna para que las voluntades se fusionen y habrá dos propuestas dentro del espacio para la intendencia y la senaduría.

Por un lado, Rafael Cavagna presentó su propuesta para senador junto con Bernardo Schneider que será el pre candidato a sucederlo en la intendencia. Lo que llamó la atención fue la decisión que tomó Cavagna a último momento, pegando su boleta a la de Rogelio Frigerio y dejando de lado la de Pedro Galimberti, el candidato a gobernador que acompañó en todo este tiempo previo a la oficialización de listas.

Al momento del cierre, el pre candidato a intendente Bernardo Schneider dijo: “estamos muy entusiasmados, conformando la agenda y los grupos de trabajo donde estamos estudiando la ciudad para que los próximos cuatro años podamos hacer un camino a conciencia, sabiendo lo que vamos a hacer para mejorar la calidad de los servicios e ir sembrando a efectos de desarrollar nuestra Nogoyá y sumar ideas nuevas de este nuevo grupo que venimos conformando”. Tras ello remarcó que la lista cuya fórmula en la vice intendencia la integra con la doctora Desiree Peñaloza, está conformada por vecinos de Nogoyá que tienen una responsabilidad desde lo privado a lo público, “tenemos los pies sobre la tierra como cualquier vecino que está en esta ciudad y que sabe que los cambios se deben realizar paulatinamente, paso a paso y mirando para adelante. No venimos con propuestas mágicas, venimos a trabajar en problemáticas que se pueden mejorar”, indicó.

La lista de concejales de Schneider está integrada por: Eduardo Quinodoz, Ayelen Correa, Gimena Bolzan, Leonardo Díaz, Diego Córdoba, Carina Clementín, Diego Barreto, Elvira Jaime, Maximiliano Mernes, Paola González y Oscar Cabrera.

Por el mismo sector, el actual concejal y referente del PRO Mariano Berdiñas, oficializó su lista para competir por la intendencia de la ciudad, siendo acompañado en la fórmula por la docente Gisel Zarate.

“Inscribimos las listas y estamos muy contentos porque la pluralidad que pregonamos, está reflejada en esta lista de concejales que la integran radicales, socialistas y gente del PRO.

Muchos decían que nos lanzábamos para negociar, pero aquí estamos listos para largar la campaña, con el vecino. Demostrando que siempre estuvimos en este lugar, que no nos movimos nunca y trabajando para que Rogelio Frigerio sea gobernador. Es un momento de renovación, la gente nos pide a nosotros que no sigan los de siempre. Nuestra lista de concejales está integrada por gente que nunca ha sido concejal”, remarcó Berdiñas, haciendo clara referencia a sus contrincantes del mismo sector.

“La formula es algo plural, queríamos un perfil como el de Gisel, sabemos que estamos muy bien en el centro y nos resta crecer en los barrios, Gisel nos aporta eso. Apuesto a ella” reconoció el referente del PRO que además fue consultado sobre la decisión de último momento que tomó Rafael Cavagna para pegar con la boleta de Rogelio Frigerio: “a mí me sorprendió que al no declinar su postulación Pedro Galimberti, ver un par de dirigentes decidieran venir a pegar con Frigerio, como es el caso de Rafael Cavagna. En esas últimas horas dije que no iba a pegar mi boleta de la intendencia con la de Cavagna a senador, si lo iba a hacer con Felipe Berruhet que es con quien trabajé desde el comienzo. Ahora hay que competir con toda legitimidad y que gane el mejor”.

Por último, Berdiñas también apuntó al sector peronista: “no creo que Nogoyá esté detonado como plantea el justicialismo, cuando hay una gestión que tiene casi cien cuadras de asfalto hechas, si ha quedado un déficit en el desarrollo del parque industrial. Hay muchas cosas positivas y otras tantas que no se hicieron, que las iremos a enumerar en la campaña”.

En las propuestas para el Honorable Concejo Deliberante, acompañan: Ezequiel Schonhals, Valeria Rodriguez, Cesar Traverso, Natalia Hernández, Danilo Franzot Tauber, Daniela Rueda, Guillermino Codino, Carla Duré, Facundo López, Ailén Farías y José Lopez.

Hubo además una tercera propuesta dentro de Juntos, que está encabezada por la doctora Anahí Orcellet, quien venía militando para el sector de Frigerio desde hace un año y todo indica que quedó fuera del armado del sector de Berdiñas, por lo que la profesional decidió encarar su propuesta y someterse al poder popular en las urnas.

Orcellet recordó en FM Libertad que desde hace un año que viene caminando la ciudad, y valora que la gente aún está interesada en la política, “está cansada de las mismas caras, que se prometan cosas y no se cumplan. Está cansada de la inflación, de sueldos estáticos y sobre todo manifiesta la problemática del laburo, hay chicos que terminan la escuela y no tienen trabajo” lamentó.

“Acá hay algo que no está bien y la gente está cansada. Tenemos problemas de infraestructura, las calles son un desastre, la salud no está al alcance de la comunidad.

Estoy orgullosa de decir que de mi equipo, ninguna persona ha estado en la política. Nosotros somos conscientes de que nos falta experiencia, pero también hay que decir que hay dirigentes que hace treinta años que están y solo han participado para llenarse sus bolsillos” cuestionó.

En la vice intendencia, Orcellet será acompañada por Emmanuel Yones en la fórmula, mientras que la lista de concejales la integran: Luciana Zapata, Cristian Reinoso, Judit Migueles, Gastón Rodriguez, Eliana Caminos, Miguel Descalzo, Erika Urig, Raúl Muñoz, Liliana Guzman, Walter Estevecorena y Daiana Monzón.

El MST y el Vecinalismo también presentan listas

Como fue anunciado en ediciones anteriores, La fórmula del MST en el FIT-Unidad en Nogoyá está encabezada por Víctor Romero y Natalia Albornoz, como precandidatos a intendente y vice intendenta respectivamente.

Encabezará la lista de pre candidatos a concejales Keili González, José "Pepe" Romero y Victoria Monzón, seguidos por Victoria Monzón, Emanuel Meurzet, Silvina Buyutti, Francisco Benítez, Milagros Zanardi, Oscar Aguirre, Brenda Giménez, Ricardo Cresta y María Olivera.

“Luchamos por una izquierda que se prepare para encabezar la resistencia en las calles y con un método para resolver todo de forma democrática y bajo perspectiva obrera.

Necesitamos una izquierda que enfrente lo que se viene luego de las elecciones. Una izquierda combativa y que de la pelea por los trabajadores y sectores populares, contra los gobiernos del ajuste” mencionaron a la hora de la presentación.

Con un llamativo misterio, la Confederación Vecinal Entrerriana confirmó que pudo concretar la presentación de una propuesta municipal y departamental. El referente “Cani” Aristimuño afirmó en medios radiales que los candidatos de esa lista representan una fuga de votos para el justicialismo, “el voto peronista y el del trabajador humilde, lo tenemos” pero no adelantó nombres, confirmando además que está armada la lista de concejales y candidato a senador, “es gente que está cansada de la vieja política. Hoy en el municipio están trabajando para dejar todo en orden e irse a la casa a tomar mate tranquilos, no hay tiempos para obras”.