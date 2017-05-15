Desde ENERSA se informó que el día martes 16 y miércoles 17 de mayo, y a los fines de realizar tareas de mejoras en líneas de media tensión, interrumpirán el servicio eléctrico en dos zonas determinadas de nuestra ciudad.

 De 13:00 a 13:30 hs.: Zona comprendida por las calles Berutti – 25 de Mayo – Sarmiento – Los Reseros – Barrio Las Rosas II y zonas de influencia.

 De 13:30 a 16:00hs.: Zona comprendidas por las calles Berutti- E. Carbó – Sarmiento – Los Reseros – Barrio Las Rosas II y zonas de influencia.

Desde la empresa se resaltó que estos trabajos resultan indispensables para garantizar la calidad del servicio en el área mencionada.