Crespo (Paralelo 32)- La Asociación por una Nueva Familia organiza una conferencia para el viernes 15 de noviembre, a las 19:30, en el Salón Solidaridad, con entrada libre y gratuita.

En la oportunidad, bajo el título “Hablar sobre abuso sexual en la infancia: sensibilización, detección e intervención responsable”, desarrollarán diferentes temáticas los disertantes Dr. Pablo Barbiroto (Juez de Niños y Adolescentes de Entre Ríos) y profesionales del COPNAF.

Los expositores referirán a la responsabilidad social frente a la problemática, indicadores de detección, aplicación del protocolo de intervención en situaciones de ASI hacia una intervención responsable, actuación y denuncias en sospechas de abuso.

Se entregarán certificados y la acreditación de los asistentes comenzará a las 19:00. Las inscripciones indicando nombre y DNI se reciben al 0343 155010080 [email protected]