La Asociación Civil Crespo Te Abraza continúa ampliando su trabajo comunitario y prepara una nueva actividad destinada a prevenir los consumos problemáticos, generar espacios de escucha y acercar herramientas a quienes atraviesan situaciones complejas.

En una entrevista con La Hora Dorada Stream, programa conducido por Mariana Rupp por la señal de Flop!TV, Aldo y Paola, integrantes de la asociación, adelantaron detalles de la próxima propuesta: una charla que se realizará el viernes 18 de septiembre a las 14, con la participación especial de Guillermo Bachilleri, quien contará su propia experiencia de consumo y recuperación.

El lugar todavía no fue definido, ya que dependerá de la cantidad de personas interesadas. Por ese motivo, desde Crespo Te Abraza solicitaron que quienes quieran participar se comuniquen previamente para realizar la inscripción.

Crespo Te Abraza: más casos de adicciones y un trabajo que busca acompañar

Durante la entrevista, los integrantes de la organización explicaron que la asociación continúa creciendo y que recientemente logró obtener la personería jurídica, mientras avanza con los trámites correspondientes ante los organismos impositivos.

Al mismo tiempo, señalaron que la realidad que encuentran en la comunidad fue cambiando.

Según explicaron, disminuyeron los casos vinculados a situaciones de suicidio, aunque aumentaron las consultas y pedidos de acompañamiento relacionados con las adicciones.

“Están llegando muchos casos de gente joven, gente de todo tipo, de todas las edades”, señalaron.

La organización trabaja desde una perspectiva comunitaria y plantea que muchas veces el primer paso no consiste en resolver el problema, sino simplemente estar, escuchar y ayudar a construir un puente hacia la asistencia profesional.

“Nosotros no somos profesionales, pero somos el puente”, resumieron.

“Hablar es un salvavidas”: la importancia de romper el silencio

Uno de los principales mensajes que atraviesa el trabajo de Crespo Te Abraza es la necesidad de hablar sobre aquello que muchas veces permanece oculto.

Desde la asociación consideran que todavía existen prejuicios, vergüenza y temor para pedir ayuda, tanto frente a las adicciones como ante otras situaciones que afectan la salud mental.

Por eso promueven una participación activa de la comunidad.

El ejemplo que plantearon durante la entrevista es cotidiano: un vecino que habitualmente está en la vereda y de repente deja de salir, una persona que se aísla o una familia que atraviesa una situación complicada.

Preguntar cómo está el otro, golpear una puerta, compartir un mate o simplemente hacer un llamado puede convertirse en el primer contacto para que esa persona pueda pedir ayuda.

La asociación busca justamente fortalecer esa red de acompañamiento.

De la escucha a la acción: acompañar también en lo cotidiano

El trabajo de Crespo Te Abraza no se limita a las adicciones.

Durante la entrevista, Aldo contó que el grupo también acompaña a personas que atraviesan problemas económicos, familiares o situaciones de soledad.

En algunos casos colaboran para conseguir atención psicológica; en otros, buscan alternativas vinculadas con actividades deportivas. También mencionaron el acompañamiento a adultos mayores que necesitan realizar trámites, hacer compras o simplemente contar con alguien que los escuche.

Para sostener estas acciones, el grupo organiza actividades y genera recursos propios, entre ellas servicios de cantina y venta de pizzas.

La dinámica es colectiva: cuando aparece una necesidad, los integrantes se organizan para determinar quién puede acercarse.

“Lo hacemos con placer, lo hacemos de corazón”, explicó Aldo.

Guillermo Bachilleri contará su experiencia de recuperación

Uno de los momentos centrales de la próxima jornada será el testimonio de Guillermo Bachilleri, quien participó telefónicamente de la entrevista y adelantó parte de la historia que compartirá en Crespo.

Bachilleri relató que comenzó con el consumo de pastillas y alcohol y que a los 27 años llegó a la cocaína. Según contó, atravesó 18 años de consumo antes de iniciar un proceso de recuperación.

El camino no fue sencillo.

Explicó que durante mucho tiempo quiso recuperarse pero no contaba con las herramientas necesarias. En los primeros días de su recuperación atravesó un fuerte período de abstinencia y llegó a sentir nuevamente el impulso de consumir.

En ese momento decidió contar públicamente lo que estaba viviendo.

Publicó su experiencia en redes sociales esperando encontrar algún mensaje de ayuda. La respuesta fue mucho mayor de la que imaginaba: recibió alrededor de un centenar de mensajes.

Ese episodio se convirtió, según relató, en un punto de inflexión.

Comenzó a compartir su experiencia y a acompañar a otras personas que atravesaban situaciones similares.

“El mejor antídoto es hablar, es pedir ayuda, sacarlo de adentro”, sostuvo durante la entrevista.

Una recuperación que se construye día a día

Bachilleri también explicó que su recuperación implica un cuidado permanente y que debe prestar atención a aquellas situaciones, lugares, vínculos o hábitos que pueden funcionar como disparadores.

En su caso, contó que tuvo que alejarse de personas y espacios que estaban asociados directamente con sus años de consumo.

También señaló que determinadas conductas que anteriormente estaban vinculadas entre sí —como el consumo de alcohol y cocaína— pueden representar un riesgo durante su proceso.

Por eso, remarcó la importancia de mantenerse atento y trabajar “solo por hoy”, una expresión habitual en los procesos de recuperación de consumos problemáticos.

La idea que atraviesa su testimonio es que pedir ayuda no representa una debilidad, sino una herramienta para comenzar a cambiar una situación.

La charla será abierta a escuelas, empresas y la comunidad

Desde Crespo Te Abraza explicaron que la actividad del 18 de septiembre estará destinada a diferentes sectores de la comunidad.

La convocatoria incluye especialmente a escuelas secundarias, empresas y público en general.

Además, se prevé la participación de una profesional de la psicología, aunque este aspecto todavía se encontraba en organización al momento de la entrevista.

La propuesta no estará centrada exclusivamente en las drogas, sino que buscará abordar los consumos problemáticos y distintas situaciones vinculadas con la vida cotidiana, la salud mental, la familia y la recuperación.

El objetivo es que quienes participen puedan escuchar una experiencia real y, al mismo tiempo, incorporar herramientas para reconocer situaciones y saber dónde buscar ayuda.

El lugar dependerá de la cantidad de inscriptos

Uno de los motivos por los que todavía no se confirmó el lugar de la jornada es la cantidad de personas que participarán.

La asociación recibió ofrecimientos de distintos espacios para realizar la actividad, algunos de manera solidaria, y definirá la sede de acuerdo con la cantidad de inscriptos.

Por eso, quienes quieran asistir deberán comunicarse previamente con Crespo Te Abraza.

La organización también cuenta con un número de contacto disponible para quienes necesiten orientación, contención o acompañamiento. Según explicaron sus integrantes, el teléfono permanece disponible durante las 24 horas y se garantiza la privacidad de quienes se comunican.

Una red que busca involucrar a toda la comunidad

El mensaje que dejaron Aldo, Paola y Guillermo durante la entrevista puede resumirse en una idea: nadie debería atravesar solo una situación de consumo problemático o una crisis personal.

Crespo Te Abraza propone recuperar algo tan sencillo como el contacto con el otro.

Escuchar. Preguntar. Acompañar. Golpear una puerta. Llamar.

Y, cuando sea necesario, ayudar a encontrar el camino hacia profesionales y espacios especializados.

La charla del 18 de septiembre apunta precisamente a eso: abrir una conversación que muchas veces cuesta iniciar y demostrar, a través de una experiencia concreta, que pedir ayuda es posible y que la recuperación puede comenzar cuando una persona decide dejar de guardar el problema en silencio.