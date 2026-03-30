El sector puesto en funcionamiento se extiende desde el kilómetro 106, en cercanías del puente sobre el arroyo Tigrecito, hasta el kilómetro 135, en la intersección con la Ruta Provincial 6. Este tramo forma parte de un corredor estratégico que busca mejorar la circulación y reducir los riesgos en una de las vías más transitadas de la región.

A través de sus redes sociales, el gobernador Rogelio Frigerio destacó la importancia de la habilitación y la vinculó al trabajo conjunto con el gobierno nacional. “Desde el primer día venimos trabajando para avanzar en la recuperación de las rutas nacionales”, expresó.

El mandatario también subrayó que esta intervención se suma a otras obras en infraestructura vial, como los trabajos en la Ruta Nacional 12 y la concesión de la Ruta Nacional 14, remarcando que la transformación de la ruta 18 es un proyecto iniciado hace más de 15 años y que se encuentra próximo a su finalización.

“Como resultado de estas gestiones, se habilitó un nuevo tramo, un avance concreto en una obra clave para la conectividad y el desarrollo de Entre Ríos”, sostuvo Frigerio.

Desde la Dirección Nacional de Vialidad indicaron que la habilitación se enmarca en un proceso de obra más amplio, orientado a mejorar la seguridad vial y optimizar la conectividad en la provincia. En ese sentido, solicitaron a los conductores respetar la señalización vigente y los sentidos de circulación, teniendo en cuenta la nueva configuración de la calzada.

La puesta en servicio de este tramo representa un paso más en la consolidación de la autovía de la ruta 18, considerada fundamental para la integración regional y el desarrollo productivo entrerriano.