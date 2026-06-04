La Dirección General de Fiscalización Agroalimentaria aprobó la habilitación de la ampliación del establecimiento frigorífico Blumenthal SRL, ubicado en la ciudad de Crespo, cuya finalidad es la elaboración de embutidos a partir de alimentos de origen animal.

La habilitación se aprobada por Resolución Nº 1570, luego de que el área técnica del organismo realizara los estudios pertinentes, los que arrojaron como resultado las óptimas condiciones en las que se encontraba la nueva cámara frigorífica.

La habilitación seguirá vigente mientras cumplimenten en tiempo y en forma los requisitos higiénico-sanitarios que oportunamente se le soliciten.

Las evaluaciones se hacen de manera previa, en conjunto con el área legal, para determinar las condiciones básicas requeridas. El objetivo de este procedimiento es efectuar el seguimiento y asesoramiento a los establecimientos, no sólo a los fines de la habilitación, sino también para su ejercicio diario, logrando así asegurar la continuidad de la actividad.

Cabe señalar que los productos alimenticios de origen animal, producidos y/o importados y comercializados en la provincia, deberán pertenecer a plantas faenadoras habilitadas por organismos nacionales o provinciales para garantizar la calidad sanitaria, brindando seguridad a los consumidores entrerrianos.

El director de Fiscalización Agroalimentaria, Juan Mansur, puntualizó que “esto responde a la necesidad de seguir agregando valor a los alimentos de origen animal producidos en nuestra región, consolidando así a la provincia de Entre Ríos como una plataforma elaboradora de alimentos con valor agregado”.