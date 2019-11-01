Ciudad
Habilitaron el principal acceso a la ciudad
Lib. San Martín- El pasado viernes 18 de octubre los vehículos pudieron circular por primera vez en la versión renovada de la calle 9 de Julio. Si bien se continúan realizando algunas tareas de terminación, tales como cambios en el cableado de servicios o pintura vial, que pueden ocasionar algunos cortes temporarios, desde el Ejecutivo se decidió no prolongar el corte total por más tiempo que el que ha sido estrictamente necesario.
También se ha transformó en un lugar de paseo y encuentro para peatones de todas las edades. Tanto en horario nocturno como diurno, numerosas personas se han acercado para aprovechar este espacio renovado.
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